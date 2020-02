“Roger Federer est plus beau mais Novak Djokovic est le meilleur de tous les temps” – Tennys Sandgren

Tennys Sandgren a réalisé un très bon Open d’Australie, répétant sa meilleure performance en quart de finale. Il a perdu contre Roger Federer dans un match passionnant de 5 sets. Dans une interview, il a révélé son opinion sur le meilleur joueur entre Federer et Novak Djokovic.

Novak Djokovic sur Roger Federer

Sandgren a de nouveau atteint les quarts de finale au slam Down Under après 2018. Sa course vers les quarts n’a pas été facile; il a battu Matteo Berrettini, n ° 8 mondial, Fabio Fognini et Sam Querrey pour être là.

Face à Roger Federer, Sandgren n’a pas été déconcerté par aucun moyen. Federer a commencé à avoir l’air un peu raide après le premier set et Sandgren a profité pleinement pour saisir les deux sets suivants et mener 2-1.

Au quatrième set, l’écriture était presque sur le mur pour Federer. Il se débattait, son aine limitait ses mouvements et ses tirs. Et à travers le filet, Sandgren était en très bon contact et rebondissait avec confiance.

Tennys Sandgren, des États-Unis, réagit à un appel lors de son quatrième match contre l’Italien Fabio Fognini lors du championnat de tennis Open d’Australie à Melbourne, Australie, dimanche 26 janvier 2020. (AP Photo / Andy Brownbill)

Federer a pris son temps médical hors terrain, avant le début du quatrième set. Il est revenu toujours un peu raide, mais avec le temps, il a recommencé à bouger librement. Le quatrième set a été une aventure passionnante qui s’est déroulée jusqu’au fil avec un tie-break.

Sandgren avait un total de sept balles de match dans le quatrième set, mais n’a pas réussi à se convertir. Et quand vous ne mettez pas de côté les meilleurs joueurs du sport, ils vous font payer. Roger a pris le bris d’égalité et le set décisif pour se qualifier pour les demi-finales.

Le Suisse a déclaré après le match: “Je ne méritais pas celui-ci.” Mais soyons honnêtes, la vérité est qu’il a gardé son sang-froid quand Sandgren n’a pas pu.

Dans une interview, Sandgren a parlé du meilleur joueur de tennis de tous les temps entre Federer et Djokovic.

«Il ne fait aucun doute que Federer est plus beau à regarder, mais Novak est le meilleur de tous les temps. Nous faisons une chose et il en fait une autre. Nous essayons de frapper un vainqueur, alors qu’il place le ballon dans des zones difficiles et irritantes, où il est impossible de le surprendre. Il vous étouffe lentement. Ce qu’il fait est tout simplement incroyable. »

Comme vous pouvez le voir, Sandgren choisit Novak comme son choix pour le meilleur joueur de tous les temps. Son raisonnement derrière le choix est également assez solide. Mais c’est encore un peu surprenant étant donné qu’il a récemment perdu contre Federer malgré plusieurs balles de match.