L’ancien numéro 2 mondial Tommy Haas a fait l’éloge de Roger Federer et l’a appelé. record 20 fois champion du Grand Chelem quelqu’un de “très spécial” car il dit que c’est incroyable de voir ce que le Suisse fait actuellement à l’âge de 38 ans.

Federer, qui aura 39 ans au début du mois d’août, a prouvé que, malgré son âge, il est toujours capable de concourir au plus haut niveau et peut prétendre aux plus gros titres malgré son passé de premier plan.

Dans son seul tournoi disputé de la saison 2020, le Suisse de 38 ans a atteint la demi-finale de l’Open d’Australie avant de s’incliner face à l’éventuel champion Novak Djokovic. Cependant, il convient de noter que Federer a été gêné par un problème de genou lors de l’affrontement en demi-finale et quelques semaines plus tard, il a fini par subir une arthroscopie du genou pour réparer le problème.

“La réalité est qu’il (Roger Federer) est quelqu’un de très spécial. Quand vous le voyez jouer à son âge et à ce niveau, tout ce que vous pouvez dire est” wow “”, a déclaré Tommy Haas à Marca. Rogeer Federer a eu une chance en or de remporter son 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon l’année dernière, mais il a perdu deux points de championnat consécutifs sur son service dans le cinquième set en tant que numéro un mondial.

1 Novak Djokovic a remporté une finale à suspense. Tommy Haas, qui a disputé sa seule demi-finale à Wimbledon en 2009, a également déclaré que Federer aurait dû remporter la finale et qu’il compte désormais 21 titres majeurs dans sa collection déjà riche.