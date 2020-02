Roger Federer est toujours assez bon pour remporter le Grand Chelem

L’ancien champion du Grand Chelem Pat Cash estime que Roger Federer est assez bon pour remporter un Grand Chelem et il est probable qu’il se produira à Wimbledon. Roger Federer, 38 ans, a remporté 20 titres du Grand Chelem et est toujours en profondeur dans les majors. Il a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie et de Roland Garros et atteint la finale de Wimbledon l’année dernière.

Cependant, Cash estime que Wimbledon est le seul endroit où le maestro suisse peut remporter un titre à ce stade de sa carrière. Roger Federer a une chance – probablement une autre chance réelle – d’obtenir un titre de plus à Wimbledon », a-t-il déclaré à BBC Radio 5 Live.

«Je pense toujours qu’il est là-haut parmi les meilleurs joueurs sur gazon. Il est toujours assez bon ». Il a en outre ajouté: «Mais les deux autres gars semblent continuer. Chaque tournoi est différent selon les délais et les blessures.

À ce stade, toute petite blessure ou revers est énorme pour les gars plus âgés ». Federer a remporté 8 titres à Wimbledon et a raté de peu un neuvième titre et son 21e au total l’an dernier lorsqu’il a été devancé par Novak Djokovic lors d’une finale palpitante.

Il estime également que Djokovic est le meilleur joueur des trois, et l’analyse ne devrait pas seulement se limiter aux chiffres. “Vous voyez qui Djokovic a battu en finale, il a battu Jo-Wilfried Tsonga et Kevin Anderson, mais la majorité d’entre eux ont été contre Andy Murray, Rafael Nadal et Roger Federer”.

«Il a battu ces gars-là plus ou moins tout le temps. C’est un sacré moyen d’accumuler ces titres du Grand Chelem. Vous devez faire un appel à chacun de ses succès individuellement. Il est très difficile de faire appel au plus grand de tous les temps ».