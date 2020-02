Roger Federer est toujours devant Rafael Nadal et Novak Djokovic sur les courts extérieurs

Roger Federer n’a peut-être pas joué autant que Rafael Nadal et Novak Djokovic au cours des dernières années, mais le virtuose suisse de 38 ans est toujours en avance en ce qui concerne le nombre de matches en extérieur remportés au cours de leur carrière.

Nous avons regardé le classement qui montre qui sont les joueurs qui ont remporté le plus de matchs en extérieur et les trois grands sont tous dans le top 5. La première place est occupée par Roger Federer, qui a récolté pas moins de 944 victoires sur les courts extérieurs.

Rafael Nadal arrive deuxième, à seulement 48 victoires de distance. Novak Djokovic est plus loin, à la 5e place, avec seulement 754 matchs en extérieur. Le top 5 est complété par l’Argentin à la retraite Guilermo Vilas (817 victoires) et par l’ancien numéro un mondial Jimmy Connors (788 victoires).

Maintenant, il y a une question de temps avant que les trois grands occupent les trois premiers en ce qui concerne cette statistique, mais la question se pose de savoir si Novak Djokovic et Rafael Nadal seront en mesure de devancer Roger Federer. Les chances ont tendance à favoriser le Serbe et l’Espagnol car il leur reste plus de temps sur le circuit.

Roger Federer a 38 ans et il joue de moins en moins de tournois, essayant de se concentrer sur les tournois du Grand Chelem. Maintenant, Nadal et Djokovic ont cinq, respectivement six ans de moins, donc il leur reste beaucoup de temps pour détrôner Federer.

De plus, Novak Djokovic et Rafael Nadal peuvent gagner rapidement des victoires au cours de la saison sur terre battue, car Federer a annoncé qu’il ne pourra pas jouer avant le début de la saison de gazon en raison d’une opération au genou droit. “A bientôt sur l’herbe!” dit Federer.