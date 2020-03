Roger Federer est très intéressé quand on parle de l’Afrique du Sud

Un joueur de tennis australien né en Afrique du Sud a parlé de ses interactions avec les Big Three dans le tennis masculin – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – dans une interview sur le site Web Alo.rs. Puisque la mère de Federer est également originaire d’Afrique du Sud, Ebden dit que les deux parlent du pays lorsqu’ils se rencontrent.

“Je parle à Roger Federer de l’Afrique du Sud. Il est très intéressé quand on en parle, puisque sa mère est originaire d’Afrique du Sud! Et je parle à Kevin (Anderson), c’est un bon ami à moi, on se connaît quand nous étions des enfants.

quand nous avions environ 8 ou 10 ans, nous étions de jeunes juniors avant de quitter le pays à un stade ultérieur. Je connais Roger le meilleur d’entre eux, j’ai passé beaucoup de temps avec lui, toutes ces années, nous avons parlé de beaucoup de choses dans de nombreux endroits différents.

Nous avons passé beaucoup de temps à nous entraîner ensemble! Ebden a également parlé de Nadal et Djokovic, les deux autres membres des Big Three. “Rafa est très gentil et poli mais nous parlons très peu. Nous nous connaissons depuis que nous avons joué deux fois sur la tournée.

Il parle surtout espagnol et il est toujours avec des gens proches, principalement de son équipe. Je connais très bien Novak mais nous n’avons jamais joué les uns contre les autres et nous ne sommes pas proches! Il a cette passion serbe pour les gens et pour les choses auxquelles il croit, comme aider ceux qui l’entourent, ce qui est génial!

Le joueur de 32 ans a fait preuve de diplomatie en ce qui concerne la réponse à la question de savoir qui finirait comme le plus grand joueur de tennis parmi eux et il a fourni une réponse évasive. “La profondeur et le niveau du tennis masculin sont phénoménaux, il se renforce chaque année!”