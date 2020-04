Roger Federer est un artiste, Rafael Nadal est un taureau dans une boutique en Chine – NASCAR Manager

Roger Federer et Rafael Nadal sont admirés par des millions de personnes à travers le monde, mais pour Chris Lawyer, responsable de la communication au Bristol Motor Speedway, c’est le maestro suisse qui l’a fait tomber amoureux du tennis.

Et même si Lawyer a grandi en regardant Pete Sampras et Andre Agassi, Federer a déclenché sa passion pour le tennis. “Je me souviens avoir vu Roger Federer remporter son premier titre à Wimbledon et même si j’étais jeune, je pensais que ce gars était spécial dans sa façon de jouer”, a déclaré Chris Lawyer, cité par Kingsport Times-News.

«Il a simplement rendu les choses faciles. J’ai grandi en jouant au tennis au lycée et en jouant au intra-muros au collège. Juste en le regardant, il se fait plaisir. Pour moi, il est l’exemple parfait du moment où les gens disent que les athlètes sont des artistes.

Son pinceau est sa raquette de tennis », a-t-il poursuivi. Outre son admiration évidente pour Roger Federer, le manager aime les matchs de Rafa Nadal, mais Chris a fait des affirmations uniques sur le roi de l’argile. «Je respecte beaucoup Rafael Nadal, mais c’est plus le taureau dans la porcelaine.

Il semble qu’il est sur le point de s’évanouir après chaque coup. C’est ce qui fait de lui le taureau ou le matador comme il aime s’appeler. C’était vraiment cool de voir Federer, Nadal et les sœurs Williams grandir », a déclaré Lawyer.

Bien que Chris préfère le style de Roger Federer, il affirme que le meilleur match qu’il ait jamais assisté jusqu’à présent était la finale de l’US Open 2019 entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev, qui s’est terminée par une victoire de 5 sets pour l’Espagnol.