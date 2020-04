“Roger Federer est un joueur complet tandis que Andy Roddick ..”

I les premiers mois de la saison 2004, il semblait que le jeune pistolet Rafael Nadal était prêt à défier les joueurs du plus haut niveau, atteignant sa première finale ATP à Adélaïde et battant le non mondial. 1 Roger Federer à Miami en deux sets.

Coup d’envoi de la saison sur terre battue à Estoril, Rafa s’est blessé à la cheville gauche contre Richard Gasquet, souffrant beaucoup et sautant à la fois Roland Garros et Wimbledon pour perdre du terrain et près de 30 places sur la liste de classement ATP. Partant de partout à Bastad en juillet, Rafa a progressé en deux quarts de finale sur terre battue avant de faire de courtes campagnes au Canada et à Cincinnati, de retourner en Europe et de remporter le premier titre ATP à Sopot.

En prenant un peu de temps, Nadal est retourné à l’US Open où il a atteint le troisième tour lors de ses débuts il y a un an, battant Ivo Heuberger en cinq sets pour organiser la rencontre avec le numéro mondial. 2 et le champion en titre Andy Roddick.

Porté par la foule à domicile sur le stade Arthur Ashe, Andy a réalisé un triomphe unilatéral de 6-0, 6-3, 6-4 en une heure et 36 minutes, laissant le jeune derrière après une performance solide comme le roc sur le service et revenir. Traitant une blessure au coude, Rafa n’a pas pu faire grand-chose derrière le tir initial, donnant sept fois le service et ne gagnant qu’une seule pause pour propulser l’Américain dans les 32 derniers.

Ayant une chance de jouer contre Roger Federer et Andy Roddick dans les six mois, Rafa a été invité à les comparer après avoir perdu contre Roddick. L’Espagnol a donné l’avantage à Federer qui est un joueur plus complet à son avis, possédant tous les coups du livre.

Dans le même temps, Roddick s’appuie principalement sur son puissant service et son coup droit, ce qui n’était pas suffisant pour rivaliser avec les Suisses. Jusque-là, Federer a marqué sept victoires en huit rencontres contre Roddick, le battant en finale à Wimbledon et au Canada Masters cet été-là.

“Roger Federer et Andy Roddick sont très différents. Pour moi, Roger Federer est le favori dans ce match possible; il a chaque coup dans le livre tandis que Roddick dépend du pouvoir.”