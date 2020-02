Roger Federer et Andre Agassi jouent sur un court de tennis unique

Roger Federer et Andre Agassi étaient les principales stars des championnats de tennis Duty Free de Dubaï 2005, entrant dans le tirage au sort en tant que première et quatrième têtes de série et se battant en demi-finale. Après avoir remporté le titre à Doha et atteint la demi-finale de l’Open d’Australie, le numéro un mondial.

1 Roger Federer a conquis Rotterdam et s’est rendu immédiatement à Dubaï, luttant pour trouver le rythme dans les matchs d’ouverture contre Ivo Minar et Juan Carlos Ferrero qui avait deux balles de match contre la star suisse. Néanmoins, Roger est allé jusqu’au bout pour défendre le titre qu’il avait remporté il y a un an, battant Ivan Ljubicic en trois sets.

En demi-finale, Federer a renversé Andre Agassi 6-3, 6-1, quelques jours après avoir eu la chance de frapper un court de tennis légèrement différent placé sur l’héliport du super luxueux hôtel Burj Al Arab, à plus de 200 mètres. au dessus du niveau de la mer!

Roger et André ont profité d’une frappe amicale sur un terrain en herbe pendant 20 minutes et ils ont même tiré des balles depuis le bord de ce paysage fantastique. Sept ans plus tard, Roger a eu l’occasion de faire de même contre Novak Djokovic.

“Ce fut une expérience absolument incroyable”, a déclaré Agassi. “Lorsque vous arrivez à la hauteur et que vous commencez à jouer, c’est une joie absolue et c’était un grand moment. Je n’ai eu aucun problème avec la hauteur tant que je n’avais pas à sauter à l’élastique sur le côté.”

“La vue est absolument incroyable ici, et c’était très différent quand on m’a demandé de le faire car je ne savais pas à quoi m’attendre”, a déclaré Federer. “Je suis allé à Dubaï plusieurs fois et j’ai séjourné au Burj Al Arab auparavant, mais c’était un vrai régal.

Jouer au tennis avec Andre au sommet d’un hôtel aussi incroyable et surplombant tout Dubaï était absolument spectaculaire. ”