“Roger Federer et Andy Murray étaient à 100% compréhensifs”

La 134e édition des Championnats de Wimbledon n’aura pas lieu, de 1915 à 1918 et de 1940 à 1945, en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Cependant, un message fort d’union et de proximité avec le monde entier est venu du personnage le plus représentatif du tournoi, Roger Federer, qui invite tout le monde à encourager les médecins et les infirmières qui “se battent pour nous” en ce moment.

Le membre du comité de Wimbledon, Tim Henman, a déclaré que la réaction du reste du tennis avait été compréhensible après avoir été forcé d’annuler le tournoi. “Avec Wimbledon au début du mois de juillet, nous ne pensions pas que nous devions prendre une décision bien plus tard”, a déclaré Henman.

«Mais cela a évolué si rapidement. Il est devenu clair assez rapidement que le report ou l’annulation anticipée étaient les options ». “C’est la même chose pour tout le monde”, a déclaré Henman, qui a demandé la réaction d’Andy Murray.

«Parlant à d’autres joueurs, quelqu’un comme Roger Federer arrive sûrement à la fin de sa carrière et l’opportunité à Wimbledon a été supprimée cette année. Je pense qu’il a dit qu’il était dévasté mais qu’il comprenait la décision.

Cela affectera beaucoup de gens de différentes manières, mais il est également important de garder le point de vue à ce sujet. J’ai parlé à Andy, Roger à quelques reprises et Feliciano Lopez qui est impliqué dans le tournoi à Madrid. Et quelques SMS avec Tommy Haas.

J’ai beaucoup parlé à Paul Annacone aux États-Unis. Jim Courier aussi. C’est une période très difficile et personne ne le sait vraiment. Nous devons juste rester assis, suivre les directives et rester en bonne santé, espérons-le, et nous y parviendrons.

Tout le monde était à 100% compréhensif. Les gens commençaient à attendre la décision. 100% dans tous les domaines. ”