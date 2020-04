«Roger Federer et Andy Roddick sont les favoris du titre»

L’édition 2003 de Wimbledon se sentait un peu vide sans le septuple champion Pete Sampras sur les courts du All England Club, l’Américain restant à l’écart du terrain après avoir remporté l’US Open en septembre dernier.

Trois joueurs non classés ont atteint le quart de finale cette année-là et c’était une chance pour les jeunes pistolets Roger Federer et Andy Roddick de courir après la première couronne majeure, se battant les uns contre les autres en demi-finale. Plus tôt, Rafael Nadal, âgé de 17 ans, a atteint le troisième tour lors des débuts majeurs, perdant contre le numéro un mondial.

11 Paradorn Srichaphan 6-4, 6-4, 6-2 après être devenu l’un des plus jeunes joueurs des 32 derniers de l’histoire de Wimbledon. Nadal a eu l’occasion de prolonger le premier set et a également mené 4-2, 30-0 dans le deuxième avant de perdre du terrain, ne prenant que deux matchs à la fin du match pour mettre fin à sa campagne.

Parlant des favoris, Rafa a mentionné Federer et Roddick et avait tout à fait raison, le Suisse battant l’Américain en demi-finale en route vers sa première couronne majeure, renversant Mark Philippoussis dans le match pour le titre pour embrasser la gloire du tennis à l’âge de 21 ans. .

“Je ne sais pas si Srichaphan pourrait aller jusqu’au bout. Je pense que certains joueurs ont de meilleures chances de gagner ce tournoi, comme Roger Federer et Andy Roddick. Je ne le vois pas comme l’un des meilleurs favoris. La chose la plus importante pour les jeunes joueurs comme moi, c’est de s’améliorer dans les domaines où vous devez améliorer votre jeu.

Si je veux gagner plus de matchs, je dois travailler sur mon service et développer cette arme. Si j’avais eu le même service que certains joueurs d’en haut, j’aurais gagné plus de matchs. Ça fait pas mal de temps que j’ai joué pour la dernière fois chez les juniors, je ne sais vraiment pas grand-chose sur les talents à venir.

Pourtant, il y a beaucoup de jeunes en Espagne en ce moment, comme Roberto Bautista Agut de Valence et Tomeu Salva, qui a mon âge. ”