Roger Federer et Bill Gates forment «Gateserer» pour battre Rafael Nadal et Trevor Noah

Roger Federer a annoncé le nom de l’équipe dans laquelle il évoluera aux côtés du co-fondateur de Microsoft Bill Gates pour affronter le duo formé par Rafael Nadal et l’hôte de The Daily Show, Trevor Noah, dans l’exposition «Match In Africa» en cours à Cape Town, Afrique du Sud, le 7 février.

Roger a récemment tweeté son nom et celui de Gates et a mis au défi Rafael et Noah de trouver un titre pour le leur. Federer et Gates ont décidé que leur meilleur nom serait «Gateserer» – une combinaison de «Gates» et de la dernière partie de «Federer».

Si Nadal et Trevor Noah copiaient la formule de création du nom de Roger et Bill, l’une des variantes pourrait être «Noahdal», mais nous devrons attendre qu’ils trouvent la meilleure. Cependant, l’animateur de The Daily Show a averti ‘Gateserer’ que la foule en Afrique du Sud serait de leur côté.

En effet, Trevor Noah jouera devant ses co-nationaux. Même s’il est une star de la télévision américaine, il est né à Johannesburg, en Afrique du Sud. “Préparez-vous à ce que la foule de SA (Afrique du Sud) soit de notre côté”, a déclaré Noah sur Twitter.

Outre le match de double, les personnes présentes à l’événement pourront assister à un duel de masterclass entre Nadal et Federer, et quelques autres surprises préparées par les organisateurs. L’argent récolté lors de l’événement ira aux enfants africains défavorisés par le biais de la Fondation Roger Federer.