Roger Federer et Bill Gates ont battu Rafael Nadal et Trevor Noah

La sixième édition de The Match in Africa prend un départ enthousiasmant au stade du Cap devant la foule record, Roger Federer et Bill Gates battant Rafael Nadal et Trevor Noah 6-3. C’était la troisième fois que Federer et Gates partagent le terrain du match en Afrique et leur troisième victoire, marquant la pause décisive du huitième match sur le service de Noah et scellant l’affaire quelques minutes plus tard avec une prise confortable de la star suisse.

Jouant devant les gens dans le pays de sa mère pour la première fois, Federer était très ému lors de la cérémonie d’ouverture, louant l’Afrique du Sud et rappelant le temps qu’il avait passé dans ce beau pays quand il était enfant.

De retour au Cap pour la première fois en deux décennies, le Suisse a pris un départ gagnant avec son partenaire de double “expérimenté”, dominant ce qui était un jeu de tennis passionnant qui a diverti la foule du début à la fin.

Trevor Noah était la principale figure sur le terrain, lançant de nombreuses blagues et poursuivant chaque balle tout en essayant de garder son équipe en lice. En fin de compte, cela n’a pas suffi pour mettre fin au règne de Federer et Gates, mais ils se sont tous éclatés sur le court, appréciant chaque point et diffusant une énergie positive dans le monde du tennis.

Roger et Rafa ont tenu dans les matchs d’ouverture, Noah clôturant le deuxième match avec un smash gagnant, suivi d’un excellent échange de volée entre les 39 champions majeurs au filet lors du prochain match. Bill Gates et Trevor Noah ont également réussi à garder le service, suivis de plus de bonnes prises de Federer et Nadal pour rester bloqués à 3-3.

Gates a fait une prise cruciale dans le septième match, avec Salut et Roger cassant Noah quelques minutes plus tard pour prendre l’avantage, Federer scellant l’accord à 5-3 pour livrer la victoire à son équipe.