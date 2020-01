«Roger Federer et d’autres meilleurs joueurs joueront pour le titre à Dubaï»

Dans la deuxième partie de février, la foule des championnats de tennis hors taxes de Dubaï aura l’occasion de regarder certaines des plus grandes figures du tennis, y compris le champ WTA bondé et le seul et unique Roger Federer.

La star suisse qui passe la saison morte à Dubaï chaque année participera à cet événement pour la 15e fois, faisant ses débuts en 2002 et remportant huit titres entre 2003-2019. En mars dernier, Roger a décroché Stefanos Tsitsipas pour remporter le 100e titre ATP de sa carrière, le jeune grec signant pour remettre en cause Roger du 24 au 29 février, rentrant à Dubaï avec Roberto Bautista Agut, Denis Shapovalov, Gael Monfils, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Andrey Rublev et Marin Cilic.

N ° mondial 2 Novak Djokovic a ajouté Dubaï à son calendrier 2020 mais nous n’avons pas encore vu la confirmation officielle de ce qui rendrait le tirage encore plus fort. Chez les femmes, les rivales de haut niveau se battront pour la couronne une semaine plus tôt que les hommes, avec six top-10 étoiles et 14 du top-20 actuel prêts à se battre pour le prestigieux trophée.

Ashleigh Barty, Karolina Pliskova et Simona Halep amènent les principaux joueurs actuels de la liste WTA à Dubaï, ainsi que la championne de l’US Open Bianca Andreescu qui a recommencé à frapper le ballon après une méchante blessure au genou de la finale WTA.

La championne en titre Belinda Bencic, Kiki Bertens, Aryna Sabalenka, Johanna Konta, Madison Keys, Sofia Kenin, Dayana Yastremska et d’autres compétiteurs puissants rechercheront un parcours profond et la meilleure préparation possible devant Indian Wells et Miami.

“Encore une fois, les amateurs de tennis à Dubaï peuvent se réjouir de deux merveilleuses semaines de compétition entre les meilleurs joueurs du monde”, a déclaré le directeur du tournoi, Salah Tahlak. “Avec une telle concurrence, le résultat est impossible à prévoir et la seule certitude est que la quinzaine va produire de nombreux bouleversements dramatiques et des combats de pointe alors que tout le monde se bat pour le droit d’être couronné champion.”