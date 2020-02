Roger Federer et d’autres stars du tennis dans une nouvelle campagne pour annoncer «L’Australie est ouverte»

L’Open d’Australie a lancé une nouvelle campagne pour diffuser le message que l’Australie est ouverte aux affaires, à la lumière de la récente crise des feux de brousse qui a frappé le pays. La campagne est menée par Clemenger BBDO et a utilisé la présence des stars internationales du tennis à Melbourne pour l’Open d’Australie – dont Roger Federer, Rafael Nadal, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Novak Djokovic et l’Australien Ash Barty.

L’annonce s’ouvre sur un message de l’acteur australien Chris Hemsworth, qui dit: “Il n’y a qu’une seule chose que j’aime plus que le tennis et c’est l’Australie. Comme vous le savez tous, l’Australie a eu une période incroyablement difficile ces derniers mois, mais heureusement, partout dans le monde ont été là pour nous soutenir et nous aider à passer au travers.

Nous avons à nouveau besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide pour faire savoir que l’Australie est ouverte… à tous nos amis du monde entier, vous nous manquez et nous avons hâte de vous voir bientôt ». Tous les logos de l’Open d’Australie du tournoi ont été remplacés par «L’Australie est ouverte» et la nouvelle image de marque a été déployée sur tout le site de l’Open d’Australie.

Le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a déclaré: «Face à un grave ralentissement du tourisme international, nous voulons utiliser la plate-forme mondiale de l’Open d’Australie et nos joueurs vedettes pour montrer au monde que l’Australie est toujours ouverte aux affaires, et pour le tourisme.

Oui, il y a encore tant de zones touchées par les terribles incendies, et malheureusement cela continuera pendant des années. Mais il s’agit d’un vaste continent insulaire et il y a encore de nombreux endroits et expériences merveilleux que la tragédie n’a pas touchés et qui sont ouverts aux visiteurs internationaux.

La marque Australia is Open apparaîtra sur le site, y compris sur Rod Laver Arena, pendant le week-end de la finale, et nous espérons que ce sera quelque chose qui plaira aux téléspectateurs du monde entier. Venez en Australie, nous sommes ouverts aux affaires ».

Paul Rees-Jones, directeur exécutif de la planification chez Clemenger BBDO Melbourne, a déclaré: «L’Open d’Australie n’est pas seulement un événement sportif de classe mondiale, c’est une marque culturelle qui assume la responsabilité et utilise son excellence pour contribuer aux besoins nationaux.

“L’Australie est ouverte” est un engagement confiant de dire “nous sommes de retour, venez et vist”, et il n’y a pas de meilleure scène mondiale pour le faire avec la positivité et l’optimisme qui sont si ancrés dans l’Open d’Australie de tennis “.

Federer, Nadal, Osaka et Djokovic vont tous apparaître sur les réseaux sociaux pour partager les expériences récentes de jouer et de voyager à travers l’Australie.