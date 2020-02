Roger Federer et la quête des majors

Lorsque cet article a été construit mentalement, Roger Federer n’avait pas annoncé la nouvelle de sa chirurgie au monde entier. Et au moment où vous lisez ceci, les choses ont un peu changé. Le Suisse a subi la deuxième intervention chirurgicale de sa carrière relativement sans blessure, ce qui lui fera tout manquer jusqu’à la saison de gazon.

La première opération de Federer, en 2016, l’a vu manquer l’Open de France. Il est revenu pour Wimbledon, seulement pour descendre dans la SF à Raonic, puis a pris un congé sabbatique de 6 mois avant de revenir en 2017. Nous savons comment les choses se sont déroulées après cela. Federer a réuni 3 autres majors sur les 5 suivants, et a été à la recherche de son # 21 depuis.

Une recherche qui le verra désormais égaler la deuxième plus longue sécheresse du Grand Chelem de sa carrière. Désormais, la quête du vingt et unième n’a jamais été facile, en particulier avec un certain Serbe qui a retrouvé son mojo et le temps de son père se rapprochant de la carrière de Federer. Il est appelé à devenir plus difficile maintenant, ou du moins plus imprévisible.

Roger était un as à l’extérieur en juillet dernier, après avoir remporté les Championnats. Il avait 2 balles de match sur son service, mais a été refusé, assez incroyablement, par Djokovic. Il aurait rejoint la liste insaisissable des joueurs qui ont battu deux des Big 3 au cours de la même quinzaine de majeur, s’il avait gagné un point de plus. Et beaucoup ont annulé cette opportunité manquée comme probablement son dernier coup à gagner un majeur. Mais nous sommes déjà venus ici.

Rappelez-vous comment, pendant quelques bonnes années, les médias sociaux ont été inondés de «# BELI8VE»? Federer fandom ne voulait rien de plus qu’un simple plus de leur héros, et comme toujours, il a donné au monde plus que ce qui était attendu. Trois d’entre eux. C’est encore une situation similaire, nous n’avons tout simplement pas encore un hashtag assez célèbre. Ses fans en veulent UN de plus. Et les experts ne voient pas vraiment ce qui se passe.

Wimbledon, cette année, allait encore être son meilleur coup. C’est toujours le cas. Mais à quel point la chirurgie affecterait ses chances, c’est une question à laquelle on ne peut répondre qu’en juillet. Grâce à la formule qu’ils utilisent, Federer devrait toujours être classé dans le Top 4 aux Championnats cette année. Son classement général pourrait chuter au huitième rang.

Pour que Roger Federer gagne son prochain, beaucoup de choses doivent se mettre en place. Sa santé est évidemment la principale préoccupation. Ses courses aux deux précédentes tournois majeurs – USO’19 et AO’20 – ont été affectées par des blessures. Et quand il était suffisamment en forme – Wimbledon’19 – il est tombé sur Novak Djokovic. Il est venu près, mais près ne suffira pas pour Roger. Il doit soit trouver un moyen de battre Novak à nouveau au Slams, quelque chose qu’il n’a pas fait depuis 2012, soit espérer que quelqu’un d’autre fera ce travail pour lui. Les chances pour l’un ou l’autre de ces scénarios ne sont pas en faveur de Federer.

Ses problèmes lors des tournois majeurs – en dehors des deux évidents mentionnés ci-dessus – ont perdu un demi-rythme avec l’âge, étant plus sensibles aux joueurs en dehors du Top 10 et au rythme plus lent des courts. Et il perd également un peu de vapeur jusqu’au moment où il atteint NYC, donc AO lui offre un meilleur coup par rapport à l’USO.

Parieriez-vous donc que Roger Federer remporterait un autre tournoi majeur? Tu ne devrais pas. Mais ne me dites pas que vous pensiez qu’il gagnerait à AO 2017 après avoir été classé # 17. Il l’a toujours fait. Il peut toujours. Les chances sont minces, bien sûr.

Federer remportant son # 21 ne devrait pas vous surprendre. Federer terminant sa carrière avec 20 majors, ne devrait pas vous surprendre non plus. Ce qui devrait vous surprendre cependant, c’est la façon dont les gens radient collectivement un champion comme lui, encore et encore, pour se révéler faux. Ils continueront de le faire tant qu’il jouera. Mais bon, vous êtes plus intelligent que ça.

Vous êtes assez intelligent pour savoir qu’un athlète comme Roger sait quand il ne peut plus le faire. Donc, tant qu’il se présente avec ses sacs Wilson sur le terrain, il croit, et vous aussi. Sa quête de plus de majors ne prendra fin qu’avec sa carrière. Jusque-là, mettez votre bobine de surbrillance préférée et attendez l’herbe.

Sameer Bharti

Montre le tennis, le cricket et le football. Surtout le tennis.