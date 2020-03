Roger Federer et le groupe Whatsapp des joueurs, entre Covid-19 et memes

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et le groupe de joueurs Whatsapp: entre Covid-19, tournois annulés et memes. Dans un moment si particulier et chaotique comme celui que traverse actuellement le tennis, où tous les tournois des six prochaines semaines ont été annulés ou reportés à une date à déterminer, les opinions et commentaires des joueurs deviennent fondamentaux pour comprendre ce qui être l’actualité de la saison en cours.

Pour cette raison, bon nombre des 100 meilleurs joueurs restent en contact les uns avec les autres via un groupe WhatsApp commun et d’autres discussions pour discuter des décisions prises par l’ATP. Le tennis masculin a un conseil des joueurs présidé par Novak Djokovic et qui comprend également Roger Federer et Rafael Nadal, nommé pour remplacer Robin Haase, Jamie Murray et Sergiy Stakhovsky après leur démission.

Au cours des dernières semaines, l’utilisation du groupe WhatsApp, dans lequel se trouvent une grande partie des joueurs de tennis les plus importants, y compris les Big Three, est devenue essentielle pour communiquer des nouvelles, des informations et envoyer des commentaires, ainsi que pour plaisanter et passer la quarantaine obligatoire. que de nombreux acteurs respectent dans leur pays d’une manière différente.

La semaine dernière, par exemple, ils ont parlé de la possibilité de suspendre l’Open de Miami en raison du coronavirus une fois que Indian Wells a été reporté pour la même raison. Le Conseil avait proposé d’arrêter les tournois et a soumis la proposition au Conseil de l’ATP, qui a approuvé jeudi dernier une règle extraordinaire avec laquelle ils suspendaient les compétitions pendant six semaines.

Diego Schwartzman a déclaré que “Djokovic parle beaucoup dans le groupe et parfois des mèmes sont envoyés sur le coronavirus pour minimiser un peu”. En attendant, après le report de Roland-Garros, déplacé fin septembre 2020, le pessimisme grandit au cours des prochains tournois qui devront se jouer entre mai, juin et juillet, notamment à Wimbledon.