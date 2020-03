Roger Federer et le mouvement des pieds pendant le service

Le service est l’une des principales armes de Roger Federer. C’est un coup avec lequel le maestro suisse a réussi de nombreux succès au cours de sa carrière. Aujourd’hui, pour avoir un bon service, vous avez besoin d’une excellente poussée verticale. Dans la phase de préparation, le poids corporel va sur la jambe arrière, jusqu’à ce que le ballon soit libéré de la main non dominante.

De cette façon, il est possible de créer une torsion horizontale des épaules et, par conséquent, d’obtenir un meilleur contrôle dans la phase de poussée verticale, dans l’attaque du ballon. Le service de Federer est un chaot qui a évolué avec le temps.

Au début de sa carrière, Federer a servi sans pousser de manière accentuée avec ses abdos, forçant le premier de service à flatter et étant plus attaquable sur le second. Au fil des ans, il a augmenté la cambrure de son dos, et aujourd’hui il sert à la fois les première et deuxième balles avec effet de coup de pied.

Federer, grâce à la fluidité de son tir, aux nombreuses variations qu’il parvient à impressionner et à la capacité de placer, est l’un des joueurs qui obtient le plus de points de son service. L’entraînement à ce mouvement est fondamental: Roger Federer, comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, entraîne beaucoup ce détail lors de l’échauffement d’avant-match, en mettant son poids sur la jambe arrière et en soulevant la jambe avant.

Quant au style du Swiss Maestro. Le tennis de Roger Federer est unanimement considéré comme le point de rencontre entre le tennis classique et le tennis moderne. Federer conserve certainement l’élégance dans les gestes du tennis à l’ancienne. Sa polyvalence technique lui permet de varier considérablement, à la fois avec le coup droit et avec le backhad, en utilisant également des volées drop, serve et volley et, en général, l’un des meilleurs jeux de filet de l’ATP Tour.