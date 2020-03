Roger Federer et Michelle Obama sont les compagnons de voyage parfaits pour un chanteur d’opéra

La soprano australo-mauricienne Stacey Alleaume a avoué que si elle pouvait choisir deux personnes à avoir à ses côtés dans l’un de ses vols à travers le monde, ces personnes seraient la légende du tennis Roger Federer et l’épouse de Barack Obama, Michelle.

«Si je devais m’asseoir sur le siège du milieu, les autres passagers que je souhaiterais de chaque côté de moi seraient Roger Federer, car j’adorerais rencontrer le 20 fois champion du Grand Chelem, qui fait preuve d’une grande passion et détermination dans sa profession .

D’un autre côté, [former First Lady] Michelle Obama, parce qu’elle affiche toujours une telle grâce, elle est incroyablement intelligente et a des valeurs fortes sur l’autonomisation des femmes ». dit Alleaume pour Traveler. Stacey a joué dans de nombreuses productions bien connues parmi lesquelles on peut compter Carmen, The Pearl Fishers, The Eighth Wonder, La Traviata, Parsifal, The Merry Widow, The Magic Flute et The Barber of Seville.

Le chanteur australien peut également être félicité pour ses principaux rôles de soprano dans The Marriage of Figaro, Rigoletto et The Turk en Italie. Sa prochaine représentation est prévue au La Traviata Handa Opera sur le port de Sydney du 27 mars au 26 avril.

Compte tenu de son choix de carrière, Stacey doit voyager assez souvent et c’est pourquoi elle a déjà visité pas moins de 17 pays. «J’adore voyager parce que c’est excitant de découvrir et d’explorer de nouveaux endroits. J’aime me plonger dans différentes cultures, en apprendre davantage sur leur histoire, l’architecture, l’art et la musique et essayer de pratiquer mes compétences linguistiques ». dit Alleaume. Espérons qu’un jour, Stacey aura la chance de voler avec Roger Federer et Michelle Williams.