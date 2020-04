Roger Federer et Mirka Federer ont besoin de nouvelles nounous

Roger Federer et son épouse Mirka sont à la recherche de nouvelles nounous lors de l’arrêt du tennis. Selon le quotidien suisse BLICK, les deux nounous de Federer, qui aident à s’occuper de Myla, Charlene (toutes deux âgées de 10 ans) et Lenny et Leo (toutes deux âgées de 5 ans), auraient quitté.

Les deux nounous sont sœurs et ont accompagné les Federers lors de nombreux voyages au fil des ans sur le circuit de tennis pendant que Roger jouait des tournois. Ils ont également été vus parfois dans les gradins pendant que les enfants regardaient leur père jouer.

Avec la fermeture de la tournée de tennis et la récupération de Federer de sa chirurgie du genou plus tôt cette année, Roger et Mirka sont à la maison depuis quelques semaines et continueront d’être chez eux en Suisse jusqu’à la crise actuelle de la santé.

Cela devrait leur donner suffisamment de temps pour chercher de nouvelles nounous. Federer a déclaré que lui et sa famille passaient maintenant du temps à la maison à Lenzerheide. Il a exhorté toutes les personnes en Suisse à suivre les directives et à rester à l’intérieur et a également déclaré que Mirka et lui donnaient personnellement un million de francs suisses aux familles les plus vulnérables de Suisse.

Federer a déclaré dans son message: “Notre contribution n’est qu’un début. Nous espérons que d’autres se joindront afin de soutenir encore plus de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise! Rester en bonne santé!” Federer, 38 ans, est actuellement classé n ° 4 mondial. Il a remporté 20 titres en simple du Grand Chelem au cours de sa carrière – le plus grand nombre de joueurs de tennis masculins de l’histoire.