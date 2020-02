Roger Federer et Nadal ont raconté une histoire aux enfants!

Le match pour l’Afrique 6 était un événement inoubliable pour la foule du stade du Cap, qui a vu Roger Federer et Rafael Nadal participer à un match-show qui transcende le simple événement sportif. Avant le défi, le Suisse Maestro et l’Espagnol ont raconté une histoire aux enfants, pour le plus grand plaisir des personnes présentes, Roger et Rafa et les enfants.

Au lieu de cela, l’anglais de Nadal … Federer a remporté le défi avec le score final de 6-4 3-6 6-3. À la fin du match, l’étreinte entre Federer et Nadal. Soirée fantastique.