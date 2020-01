“Roger Federer et Novak Djokovic ne joueraient pas dans ces conditions”

Tennis – Avec les conditions à Melbourne Park soumises à un examen minutieux après le début de la première journée du tournoi de qualification à l’Open d’Australie, le joueur de tennis américain Noah Rubin dit que les superstars du jeu comme Roger Federer et Novak Djokovic n’auraient pas joué les conditions dans lesquelles les qualifiés jouent actuellement.

Une joueuse de la WTA a été contrainte de se retirer de son match mardi tandis que plusieurs autres ont dû être soignées après s’être plaintes de problèmes respiratoires. S’adressant à Sportingnews, Rubin a déclaré: “Si Federer ou Djokovic jouaient en finale, aurions-nous fait les choses différemment? C’est toujours la question, et il faudrait penser qu’ils ne joueraient pas dans ces conditions.”

Rubin, qui est classé n ° 249 au monde, ajoute que même s’il peut sembler facile aux gens que les qualifications se retirent seules si elles trouvent les conditions difficiles, il dit que la décision n’est pas si noire et -blanc.

“Nous n’avons pas trop de chances de gagner ce genre d’argent et de progresser dans le classement. En théorie, si nous perdons au premier tour, c’est facilement le plus d’argent que nous gagnerons à un tournoi, pour ainsi dire que vous allez vous retirer ou ne pas jouer est une question très difficile.

Si vous vous qualifiez, vous gagnez vraiment de l’argent, vous avez de l’élan, de bons points et beaucoup d’opportunités. Cela pourrait facilement permettre une excellente année de tennis. Les gens disent “retirez-vous” mais c’est mon gagne-pain, c’est ma vie et ma profession.

Nous pouvons nous en plaindre, mais nous n’allons pas nous retirer – je n’ai pas le luxe de me retirer d’un tournoi comme celui-ci. Je suis un professionnel, mais le fait qu’il y ait des ballboys et d’autres personnes est assez ridicule.

Je vais jouer le match demain, à moins que les médecins ne disent “ne joue pas”, mais c’est triste que l’Open d’Australie oblige les joueurs à prendre cette décision. “L’Américain, ancien champion junior de Wimbledon, a également souligné le manque de communication entre organisateurs et joueurs de tournois.

“(Il y avait) très peu de communication – le cas échéant. Au début, ils ont apparemment envoyé un e-mail que je n’ai pas reçu. Je pensais que nous devrions recevoir un e-mail toutes les heures avec une mise à jour de la qualité de l’air, et nous ne l’avons pas fait” Je n’ai pas ça, donc je ne suis pas sûr à 100% des problèmes de communication et de ce qui se passe.

Je suis un peu déçu et j’aurais aimé voir un peu plus d’efforts pour au moins informer les joueurs – quel que soit le résultat. Gardez-nous constamment à jour. Je souhaite recevoir un SMS toutes les 30 minutes sur la qualité de l’air.

Ils peuvent penser que ce n’est pas si grave, mais je joue au tennis pendant trois heures. Ce n’est pas le cas. “Rubin affrontera le Japonais Hiroki Moriya lors du match de qualification du premier tour mercredi.

Encore une fois, j’aurais juste souhaité que nous connaissions les chiffres qu’ils regardaient.

Tous les nombres qui entourent le parc sont environ 200 et plus encore. Le «mot dans la rue» est que tout ce qui est inférieur à 200 est plus que bien. pic.twitter.com/tLdTnb8ZFL – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 14 janvier 2020

Juste pour les gens qui pensent que ce n’est pas si mal à Melbourne Park.

pic.twitter.com/h8zYoP1WIJ – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 13 janvier 2020