Roger Federer et Rafa Nadal s’affronteront dans le match revanche 2010

L’Open d’Australie 2020 touche à sa fin. La finale masculine et féminine n’a pas encore été jouée mais pour certaines sections de fans, un événement différent est désormais attendu. le Match pour l’Afrique à jouer entre Roger Federer et Rafael Nadal le 7 février au Cap, en Afrique du Sud.

Ce sera la première fois que les deux se rencontreront à nouveau lors d’un match pour l’Afrique depuis qu’ils ont lancé toute la série en 2010. S’agissant du match à venir, Federer a déclaré: «Nous partageons non seulement l’amour du tennis mais aussi pour la bonne cause de donner aux enfants un meilleur départ dans l’éducation et dans la vie », a ajouté Nadal,« Roger et moi avons partagé tant de moments magiques sur et en dehors du terrain.

Voyager avec lui au Cap et jouer au profit des enfants est quelque chose qui me passionne beaucoup. Ce sera ma première fois dans la région avec Roger comme guide touristique – ce sera amusant ». Les deux ont également trouvé une mémoire de retour pour le plus grand plaisir des fans.

Dans une nouvelle vidéo, Federer et Nadal sont vus en train de regarder leur vidéo de 2010 faisant la promotion de l’événement dans lequel ils gloussaient pour la plupart. À un moment donné, Nadal mentionne avec nostalgie à Roger: “C’était un bon souvenir.”

Il conclut la vidéo en disant: “Nous allons vous voir, au Cap”, alors même que Federer sourit à ses côtés. La campagne de Federer et Nadal à l’Open d’Australie s’est terminée respectivement en demi-finale et en quart de finale.