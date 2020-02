Roger Federer et Rafael Nadal au Cap sont le meilleur endroit pour le tennis

Roger Federer et Rafael Nadal au centre mondial de tennis. Ce soir, au Cap, ils seront les protagonistes de Match pour l’Afrique 6, un match bénéfique qui permettra de récolter des fonds pour les projets de la Fondation Roger Federer, pour soutenir l’éducation des enfants africains.

Au Cape Town Stadium, tout le monde attend un nouveau record de foule: dans un tribunal pouvant accueillir jusqu’à 50 000 personnes, Federer et Nadal devraient pouvoir enregistrer un nouveau record de présence pour un seul match de tennis. La prédiction d’un nouveau record de foule pour un match de tennis pourrait dépasser celle établie par la performance entre Federer et Zverev à Mexico devant plus de 42 000 personnes.

Les billets se sont rapidement vendus en dix minutes dès leur mise en vente. Roger Federer et Rafael Nadal au Cap, le meilleur endroit pour le tennis, à un moment où ils (et Novak Djokovic) sont probablement au sommet de leur popularité, avec le tennis qui connaît peut-être le moment le plus heureux de son histoire en termes de foule, de fans, de couverture médiatique, d’affaires et de popularité.

Il semble avoir remonté le temps, quand la foule voulait voir René Lacoste ou Suzanne Lenglen. Ou, plus récemment, Bjorn Borg et John McEnroe, ou Andre Agassi contre Pete Sampras. Federer reviendra dans le pays natal de sa mère lors d’un événement sans précédent; nous connaissons par exemple l’histoire de l’homme de 95 ans qui, pour la première fois, pourra voir les Suisses et les Espagnols en direct.

Federer et Nadal ont également concouru en 2010 pour le Match pour l’Afrique, à Zurich et à Madrid, mais cette année la couverture médiatique qui a précédé le défi a duré des mois, à partir de septembre 2019, pour être précis. Au cours des derniers mois, il y a eu beaucoup de discussions sur cet événement, qui transcende évidemment le contexte sportif, mais cela ne l’oublie pas, étant toujours Roger Federer vs.

Rafael Nadal. Ainsi, alors que les autres joueurs de tennis impliqués dans les tournois ATP et le tour de qualification de la Fed Cup, Federer et Nadal feront oublier toutes les autres épreuves de tennis pour une soirée, centralisant l’attention du monde du sport, pour une juste cause, en écrivant une nouvelle record.