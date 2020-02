Roger Federer et Rafael Nadal enthousiasmés avant l’exposition du Cap

L’exposition ‘Match In Africa’, dont l’attraction principale est le duel entre Roger Federer et Rafael Nadal, aura lieu vendredi au Cap (20h30 heure locale) et le duo légendaire a souhaité faire une dernière annonce promotionnelle.

“Bonjour à tous! Ici, au Cap, nous faisons la dernière promotion avant le match ce soir. Super excité! J’espère que vous viendrez en profiter.” Rafael Nadal dit dans la vidéo qu’il a publiée sur son histoire Instagram. “J’espère!

C’était très amusant ici, dans la ville du Cap. Maintenant en ville, plus tard dans le stade! “, Poursuit Roger Federer.

L’exposition devrait réunir un public record de 50 000 personnes, dépassant ainsi le dernier record de 42 000 personnes assistant à un seul match de tennis.

En regardant ces chiffres, Roger Federer et Rafael Nadal ont fait du très bon travail pour promouvoir l’événement.