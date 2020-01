Roger Federer et Rafael Nadal frappent le terrain d’entraînement avec Jannik Sinner

Le premier tournoi majeur de la saison débutera lundi et les joueurs ont travaillé dur pour façonner leurs coups avant les premières rencontres. Les anciens champions Roger Federer et Rafael Nadal chercheront le titre avec le septuple vainqueur Novak Djokovic et les jeunes pistolets comme Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev, faisant les derniers préparatifs avec différents rivaux à Melbourne Park avant le début de l’action principale.

Les légendes ont partagé 39 trophées majeurs entre eux et un jeune prometteur en tant que partenaire d’entraînement, tous deux frappant avec un italien Jannik Sinner de 18 ans, le plus jeune concurrent du top 100 qui fera ses débuts à l’Open d’Australie.

Né dans un village des Dolomites, Jannik était un skieur prometteur avant de choisir le tennis comme sport principal, faisant ses débuts professionnels en 2018 et atteignant la première finale des Futures cette année-là. Après un lent début de 2019, un grand jeune qui travaille avec Riccardo Piatti et Andrea Volpini est entré dans la demi-finale des Aktobe Futures avant de rentrer à Bergame, passant à la vitesse supérieure et réclamant la première couronne Challenger sur le court court intérieur , ne perdant que 14 matchs au cours des trois dernières rencontres pour se faire un nom!

C’était la première couronne Challenger pour la génération 2001 et Jannik n’avait pas l’intention de s’arrêter là, conquérant le trophée à Trento Futures la semaine suivante pour conclure la quinzaine parfaite. Après un repos bien mérité, Sinner est allé à Santa Margherita Di Pula et a remporté une autre couronne des Futures, remportant 16 victoires consécutives avant de marquer la première victoire ATP à Budapest fin avril en qualificatif.

Juste après cela, Jannik était le finaliste du solide Challenger à Ostrava, assurant de nouveaux progrès sur la liste de classement ATP avant le Masters 1000 à domicile où il est devenu le premier joueur de sa génération avec une victoire à ce niveau, évinçant Steve Johnson dans un troisième set serré pour un autre jalon sous sa ceinture.

Jannik a gagné une place dans le tableau principal à Lyon et s-Hertogenbosch, accumulant de l’expérience sur le circuit ATP avant ses coevals et restant sur le parcours gagnant sur les terrains durs également, soulevant le trophée Lexington Challenger et se qualifiant pour le tableau principal aux États-Unis. Open où il a pris un set à un ancien champion Stan Wawrinka.

Demi-finaliste de l’ATP 250 à Anvers, l’Italien a franchi pour la première fois le top 100 après une victoire à l’ATP 500 à Vienne, remportant une nouvelle victoire pour sa génération et prenant de l’ampleur avant les Next Gen Finals à Milan.

Jannik était le joueur à battre devant les fans à domicile, produisant un tennis dominant sur ses rivaux plus âgés et battant Alex de Minaur dans le match pour le titre pour confirmer le statut de la prochaine star. Une semaine plus tard, Sinner a terminé la saison à Ortisei, offrant une autre performance de haute qualité sur un court intérieur pour célébrer le troisième titre Challenger de la saison, devenant le plus jeune joueur à y parvenir après Richard Gasquet.

Avec ces points, Sinner a obtenu la place dans le top 80 de fin d’année, devenant seulement le cinquième joueur U18 de ce groupe depuis 2000 après Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Denis Shapovalov, remportant le prix ATP Newcomer of the Year à venir de Felix Auger-Aliassime.

Le début de 2020 n’a pas été si bon pour Jannik mais il y a une chance énorme d’améliorer cela à Melbourne, face à un qualificatif au premier tour et à la recherche de la première victoire majeure de sa jeune carrière avant un possible affrontement avec Denis Shapovalov.