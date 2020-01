“Roger Federer et Rafael Nadal jouent sous pression tout le temps”

En moins de deux saisons en 2016 et 2017, la super talentueuse Suisse Belinda Bencic est passée d’un adolescent dans le top 10 à la sortie du top 150, rebondissant en 2018 et montrant tout son potentiel dans la saison derrière nous pour revenir dans le élite.

Belinda a remporté des titres à Dubaï et à Moscou l’an dernier, atteignant la demi-finale à Indian Wells et à Madrid et subissant une défaite en finale de Majorque sur gazon avant d’atteindre la demi-finale à l’US Open. Assurant une place aux Finales WTA pour la première fois, le Suisse est passé à une autre demi-finale, prenant de l’élan avant 2020 qui a débuté avec une défaite précoce à Shenzhen.

Désireuse de jouer plus de matchs avant l’Open d’Australie, Bencic a saisi le joker d’Adélaïde et a pris un départ gagnant, battant sa bonne amie Daria Kasatkina 6-4, 6-4 en une heure et 24 minutes. Parlant de la pression de répéter une si belle saison, Belinda a déclaré qu’elle ne se sentait pas de cette façon, essayant toujours de rester compétitive et de donner le meilleur d’elle-même, bien qu’elle soit une cible maintenant.

De plus, les Suisses ont mentionné Roger Federer et Rafael Nadal qui ont tant accompli et qui ont joué sous pression pendant toute la carrière, année après année. “C’est toujours difficile pour moi de jouer Daria; nous sommes de bons amis, nous nous connaissons depuis de nombreuses années depuis les juniors.

Elle a un style de jeu très différent de moi, c’est pourquoi je pense que c’est excitant quand on se joue. Je pense que ce fut une victoire âprement disputée aujourd’hui et j’espère en obtenir plus “, a déclaré Bencic.” Que peuvent dire Roger Federer ou Rafael Nadal? Je pense qu’ils ont plus de pression que moi et je ne ressens pas ça.

J’ai eu une excellente saison l’année dernière et beaucoup de plaisir à jouer au tennis; J’aime concourir et c’est pourquoi je n’ai pas peur de perdre parce que je suis une cible maintenant. J’essaie toujours de m’améliorer et de monter dans le classement, c’est donc mon objectif. ”