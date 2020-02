Roger Federer et Rafael Nadal obtiendront leurs propres figurines Funko Pop

La société américaine Funko Inc. lance une collection Tennis Legends, qui comprendra huit figurines Funko Pop Tennis Legends. Funko est une société américaine qui fabrique des objets de collection sous licence de la culture pop, mieux connus pour ses figurines en vinyle et bobbleheads sous licence et produit également des peluches sous licence, des figurines et des articles électroniques tels que des clés USB, des lampes et des écouteurs.

La société a signé des accords de licence avec de grandes entreprises pour élargir sa gamme de figurines. La collection ‘Tennis Legends’ comprendra des figurines pour Roger Federer, Rafael Nadal, Venus Williams, Maria Sharapova, John McEnroe, Bjorn Borg, Nick Kyrgios et Amanda Anisimova.

Les articles sont disponibles sur Amazon pour la pré-commande actuellement au prix de 10,99 $ et la livraison début juin. Voici un aperçu des figurines de Nadal et Venus Williams sur leur compte Instagram.

Toy Fair New York 2020 révèle: les légendes du tennis!

https://bit.ly/37CQx8J @rafaelnadal @amandaanisimova @bjornborg #RafaelNadal #AmandaAnismova #JohnMcEnroe #bjornborg #tennis #FunkoTFNY #Funko #Pop #FunkoPop

Un message partagé par Funko (@originalfunko) le 21 février 2020 à 13 h 46 HNP

Toy Fair New York 2020 révèle: les légendes du tennis!

https://bit.ly/37CQx8J @venuswilliams @rogerfederer @mariasharapova #venuswilliams #rogerfederer #mariasharapova #nickkyrgios #tennis #FunkoTFNY #Funko #Pop #FunkoPop

