“Roger Federer et Rafael Nadal ont fait une suggestion intelligente, mais nous ne le faisons pas ..”

Ancien top 30 et britannique no. 1 Laura Robson a subi de nombreuses blessures au cours de la dernière moitié de la décennie, terminant à l’extérieur du top 150 à chaque saison après 2014 et n’ayant disputé que trois matches du tableau principal en 2019.

S’adressant à BBC Radio Five Live, Robson a partagé ses réflexions sur une possible unification de l’ATP et de la WTA sous une seule organisation, ce qui faciliterait les choses pour les joueurs et les fans. En raison d’un coronavirus, toute la saison de tennis est menacée et les joueurs font de leur mieux pour améliorer certains aspects de notre sport et le rendre meilleur pour les générations à venir.

Il y a quelques jours, Roger Federer a suggéré une fusion entre l’ATP et la WTA et une approche plus centralisée en termes de classement, de catégories et de couverture en général. Rafael Nadal et d’autres joueurs d’en haut sont sur la même longueur d’onde que Roger, désireux de voir une approche unique et d’amener les jeunes fans dans le sport.

Robson aimerait voir l’ATP et la WTA sous un même toit bien qu’elle ne sache pas combien de joueurs au total soutiennent la fusion, avec beaucoup de choses à travailler au cours des deux prochains mois, en particulier en termes de prix où la WTA traîne beaucoup de temps à l’ATP.

“Je pense que ce serait une bonne chose pour le tennis”, a déclaré Robson à BBC Radio Five Live. “Pour la WTA, j’aimerais qu’ils ne se perdent pas un peu dans le remaniement. Tant qu’il y aura un responsable qui considère tous les aspects du jeu, pas seulement les tournois masculins, je peux le voir fonctionner.”

C’est difficile en termes de fans; ce serait une bien meilleure expérience si tout est sous le même toit et qu’ils n’ont pas à s’abonner à WTA TV, ATP TV, l’ITF, il peut être si difficile de comprendre en tant que fan où réellement regarder le tennis.

Si cela peut être regroupé sous un même toit, c’est une bien meilleure expérience, mais cela dépend si cela se révèle comme le veut la WTA. C’est difficile parce que vous ne savez pas combien de gars soutiennent pleinement la fusion comme l’ont suggéré Roger Federer et Rafael Nadal.

Je pense que ce serait beaucoup mieux pour le sport, mais d’un point de vue logistique, je ne sais pas comment cela fonctionnerait autour de choses comme un prix égal. À Rome, la différence entre ce que les hommes et les femmes obtiennent est énorme. C’est un champ de mines logistique et cela va prendre beaucoup de temps pour trouver quelque chose de bon pour toutes les personnes impliquées. ”