Roger Federer et Rafael Nadal plaisantent avec des enfants au stade du Cap avant le grand match

Dans le sixième match pour l’Afrique, Roger Federer et Rafael Nadal joueront l’un contre l’autre devant la foule record de 50 000 personnes au stade du Cap plus tard vendredi, établissant le record du monde et écrivant à nouveau l’histoire.

Huit ans après leur premier affrontement du Match pour l’Afrique à Zurich, deux grands rivaux s’affronteront en Afrique du Sud, avec une chance pour Roger de se produire devant la foule dans le pays de sa mère pour la première fois. Outre Roger et Rafa, Bill Gates et Trevor Noah se joindront au match de double, Gates et Federer affrontant Nadal et Noah dans ce qui devrait être la rencontre la plus divertissante de la journée.

Après cela, Roger Federer embrassera son premier match en simple dans le pays de sa mère, n’ayant jamais joué en Afrique du Sud auparavant et choisissant un rival parfait pour cela à Rafael Nadal qui était plus que disposé à venir partager le beau moment avec son ancien rival, presque 16 ans depuis leur premier affrontement sur le Tour.