“Roger Federer et Rafael Nadal pourraient être énervés contre moi” – Dominic Thiem sur sa défaite contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie 2020

La plupart des «Fedfans» et des «Rafans» à l’échelle mondiale ont enraciné Dominic Thiem lors de la finale de l’Open d’Australie 2020. La base de fans de Roger Federer et Rafael Nadal ne voulait pas que Novak Djokovic se rapproche du décompte du Grand Chelem des deux tours de verre du tennis. Et en conséquence, dimanche, ils acclamaient l’adversaire de Djokovic.

Au fond, même Thiem sent que Roger et Rafa le voulaient à la finale de Melbourne. Avec la victoire de Thiem, le Serbe Djokovic serait resté au numéro 16, et aurait maintenu la différence de comptage majeure avec ses deux autres rivaux.

L’Autrichien a partagé que sa défaite devait avoir agacé Federer et Nadal. Djokovic est maintenant à trois et deux tournois du Chelem d’égaler les records du Grand Chelem de Roger et Rafa respectivement. “Federer et Nadal pourraient être énervés contre moi parce que Djokovic s’est rapproché du record du Grand Chelem”, a déclaré Dominic Thiem après son arrivée à Vienne, en Autriche, de Melbourne.

Novak Djokovic et Dominic Thiem

«Je peux jouer à un très haut niveau» – Dominic Thiem

A Melbourne, avant le championnat de dimanche, il a passé plus de 18 heures sur le court, en l’espace de deux semaines. Il a été fatigué une fois qu’il a embarqué pour la finale.

«Battre Rafa en plus de quatre heures, puis deux jours plus tard, contre Sascha dans un match incroyablement intense et serré. Puis à nouveau deux jours plus tard contre Novak, qui a remporté le plus de titres là-bas. Et jouer à nouveau à un niveau très élevé », a déclaré Thiem aux journalistes après avoir perdu contre Djokovic.

Néanmoins, il pense qu’il peut encore jouer au tennis difficile et détrôner les «Big Three» sous peu. Le numéro quatre mondial Thiem estime qu’il est sur le point de réaliser sa percée en Grand Chelem. Il est convaincu qu’il peut définitivement atteindre ce créneau.

Dominic Thiem

«Je suis vraiment conscient et sûr maintenant que je peux jouer à un niveau très élevé pour un Grand Chelem complet. Je n’ai pas eu de gouttes. Cela ne me rend pas fier, mais cela me rend très confiant pour les prochains grands tournois à venir », a déclaré Thiem.

