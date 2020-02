Roger Federer et Rafael Nadal prêts pour le choc du Cap!

Roger Federer s’entraîne pour le Match for Africa 6, dans lequel il défiera son ami / rival sur le stade du Cap: “Nous avons choisi cette couleur orange pour Rafa, mais c’est une surface très rapide”, a déclaré Roger à propos de la surface de jeu. .

Ce sera un événement caritatif incroyable ce soir au Cap, en Afrique du Sud. Roger et Rafa lèveront des fonds pour les projets de la Fondation Roger Federer pour soutenir l’éducation des enfants africains. La prédiction d’un nouveau record de foule pour un match de tennis pourrait dépasser celle établie par la performance entre Federer et Zverev à Mexico devant plus de 42 000 personnes.

Les billets se sont rapidement vendus en dix minutes dès leur mise en vente. Federer et Nadal ont également concouru en 2010 pour le Match pour l’Afrique, à Zurich et Madrid, mais cette année, dans un tribunal pouvant accueillir jusqu’à 50 000 personnes, ils ont réussi à enregistrer un nouveau record de foule pour un seul match de tennis, une autre réalisation de leurs incroyables carrières.

Dans l’après-midi, avant le match, les enfants auront la séance d’apprentissage par le jeu avec Roger et Rafa, suivie d’une séance d’essais libres et d’une conférence de presse sur le terrain qui a été construit sur le terrain du stade du Cap.

Certainement un très beau moment pour les enfants, mais aussi pour Roger et Rafa.