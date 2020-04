“Roger Federer et Rafael Nadal seront sous pression une fois ..”

Novak Djokovic a été le joueur de la saison jusqu’à présent avec 18 victoires en autant de matches et la huitième couronne de l’Open d’Australie à son actif. Pourtant, l’élément qui a eu l’impact le plus significatif de la saison jusqu’à présent est un coronavirus, une pandémie qui a éclaté en Chine et s’est propagée à travers le monde, frappant l’Europe occidentale et les États-Unis comme seuls quelques-uns auraient pu le prévoir.

Les joueurs étaient prêts à gronder lors du premier événement Masters 1000 de la saison à Indian Wells, mais ce n’était pas pour eux, avec un coronavirus annulant les deux arrêts du “Sunshine Double”, les organisateurs éliminant également Miami.

L’ATP et la WTA ont annoncé une nouvelle pause après avoir rejeté toutes les actions sur terre battue en avril et mai, dans l’espoir de prendre un nouveau départ lors du swing de gazon si la situation avec la pandémie devenait meilleure et plus contrôlée. Au lieu de cela, un coronavirus fait toujours rage en Europe occidentale et aux États-Unis, ce qui rend impossible la mise en scène de tout type d’événements avec une foule massive et oblige les principales organisations de notre sport à prolonger la pause au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet.

Wimbledon et toute la balançoire ont dû être suspendus pour 2021 et il est peu probable que nous allons voir du tennis bientôt, avec une grande possibilité pour le reste de la saison d’être également arrêté. Une fois que la saison (ou le tennis en général) reprendra, ce sera un nouveau départ pour tous les joueurs, manquant leurs séances d’entraînement et d’entraînement pendant des mois et revenant après la pause la plus longue pour la plupart d’entre eux.

La légende du double Todd Woodbridge pense qu’il sera difficile pour Roger Federer et Rafael Nadal de retrouver la forme en raison de leur âge, prédisant que la domination du «grand 3» est enfin terminée. De plus, Woodbridge pense que la situation actuelle exercera une pression supplémentaire sur Rafael Nadal après le redémarrage, manquant toute la saison sur terre battue et devant chasser les points sur des terrains durs avant le printemps suivant, quand il pourra de nouveau concourir sur sa surface préférée.

Nadal a remporté un titre jusqu’à présent en 2020, juste avant la pause, tandis que Roger Federer a dû subir une opération au genou en février, dans l’espoir de revenir à Halle et à Wimbledon, mais devant passer plus de temps en dehors du court en raison d’un virus qui a tout renversé. à l’envers.

“En raison de l’incertitude, il est difficile de voir comment les trois peuvent dominer à leur retour en raison de l’âge de Roger et Rafa”, a déclaré Woodbridge. “Cela met également plus de pression sur Rafa et modifie tous les scénarios qui étaient sur la table pour 2020.”