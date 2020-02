Roger Federer et sa maman Lynette dansent au Match for Africa 6!

Le Match pour l’Afrique 6 a laissé de nombreux moments de plaisir et de divertissement, ainsi qu’un excellent match entre Roger Federer et Rafael Nadal. Roger et sa mère, Lynnette, a dansé lors de la soirée-spectacle au stade du Cap à la fin de l’événement.

Lynette s’est amusée à danser dans les tribunes, tandis que sur le terrain, Roger avec Trevor Noah et tous les autres présents, ont dansé et se sont amusés ensemble. Roger Federer a remporté le match avec Nadal en trois sets: ils ont écrit un nouveau record de foule, avec plus de 51 000 participants, tandis que la Fondation Roger Federer a levé 3,5 millions de dollars.

Oh quelle nuit 🇿🇦🕺🏻 # MatchInAfrica @rogerfederer @RafaelNadal pic.twitter.com/w53bGQywLZ – Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020

Quand le rythme baisse … Match # MatchInAfrica pic.twitter.com/vVzH17165V – Tennis TV (@TennisTV) 7 février 2020