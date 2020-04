“Roger Federer et Serena Williams souffriront dans les tournois majeurs si ..”

En raison d’un coronavirus, la saison de tennis est arrêtée depuis début mars, sans action au moins jusqu’à la seconde quinzaine de juillet mais probablement beaucoup plus longtemps. Ainsi, Wimbledon a dû être annulé pour la première fois depuis 1945 et on ne sait pas ce qui va se passer avec l’US Open et Roland Garros, notamment avec la situation actuelle à New York.

Cela signifie que l’Open d’Australie pourrait être le seul tournoi majeur organisé en 2020, ce qui serait un coup dur pour les vétérans comme Roger Federer et Serena Williams qui auront tous deux 39 ans dans quelques mois. Serena et Roger auraient été parmi les favoris à Wimbledon et ils devront attendre une autre année pour jouer au All England Club, une tâche qui ne sera pas facile dans leur âge contre des adversaires beaucoup plus jeunes.

Serena cherche ce 24e titre insaisissable depuis l’Open d’Australie 2017 lorsqu’elle a remporté le 23e, faisant une pause pour donner une place à une fille Olympia et perdant les quatre finales majeures à Wimbledon et à l’US Open en 2018 et 2019.

L’ancien capitaine de la Coupe Davis australienne et le vainqueur des quatre Majors en double John Fitzgerald pense qu’il serait difficile pour l’Américain de rester sur le chemin de Margaret Court et de chasser cette 24e couronne majeure en 2021 si nous n’obtenons aucun tournoi majeur dans le reste. de la saison en cours.

“Ces derniers temps, Serena a eu du mal à gagner lors de cette dernière journée lors d’un Grand Chelem”, a expliqué Fitzgerald. “Si elle n’a pas la possibilité dans les prochains mois de jouer un autre couple de tournois du Grand Chelem, alors sa chance d’attraper Margaret Court en termes de nombres purs, cela pourrait disparaître dans l’éther.

Il reste à voir si son corps peut résister à son âge. Je ne suis pas irrespectueux ici; c’est un corps athlétique vieillissant. Elle est l’un des meilleurs joueurs que nous ayons jamais vus et a le record de l’ère moderne pour prétendre être le meilleur joueur de tous les temps.

Mais, sera-t-elle capable d’attraper le record de Margaret Court en chiffres? C’est une question pour elle et elle souffrira à certains égards, je pense avec Roger Federer, en termes de réflexion sur son record final. ”