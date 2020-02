Roger Federer et son amour pour l’Afrique du Sud et le Cap

Les racines de Roger Federer se trouvent en Afrique du Sud. Sa mère Lynette Durand est sud-africaine, alors quel meilleur endroit que Le Cap pour Match pour l’Afrique 6? L’événement caritatif visant à collecter des fonds pour les enfants africains a été un succès dans tous les domaines.

Grace à Fondation Roger Federer, en présence de Roger Fedederer, Rafael Nadal, Trevor Noah, Bill Gates et toute la foule du stade du Cap a été amassée 3,5 millions de dollars, et le nouveau record de 51,954 a été enregistré pour un seul match de tennis.

Ce fut un événement incroyable et incroyablement attendu. Federer a remercié Le Cap et l’Afrique du Sud avec un message touchant: “Quelle nuit inoubliable: nous avons collecté 3,5 millions USD pour les enfants vulnérables de la région, réalisé un record du monde avec plus de 51 000 spectateurs lors d’un match de tennis et nous nous sommes tellement amusés.

Merci aux trois philanthropes inspirants Rafa, Bill et Trevor d’avoir partagé ce moment émouvant. Merci à la foule de personnes qui ont organisé ce Match pour l’Afrique et créé un événement de grande classe. Mais surtout, merci l’Afrique du Sud, merci Le Cap pour votre immense soutien et pour avoir fait une différence pour ceux qui en ont besoin. “

Un message passionnant, qui met en évidence l’importance des projets que Roger Federer et sa Fondation mènent en Afrique.