Roger Federer et Stan Wawrinka s’inclinent face à Mike Bryan et Mardy Fish en Coupe Davis

En septembre 2003, Lleyton Hewitt a battu Roger Federer à la Rod Laver Arena en demi-finale de la Coupe Davis, rebondissant de deux sets pour aimer le déficit afin d’assurer la victoire de l’Australie sur la Suisse. À partir de 2005, Roger était là pour porter son pays dans les éliminatoires du groupe mondial pendant cinq années consécutives, manquant la compétition en 2010 lorsque la Suisse a abandonné le niveau élite.

Federer a de nouveau défendu les couleurs nationales en deux rencontres en 2011 contre le Portugal et l’Australie, renvoyant la Suisse dans le Groupe mondial et accueillant les États-Unis au premier tour en 2012 à Fribourg sur terre battue. Stan Wawrinka et Roger Federer étaient les favoris sur la surface lente et devant les supporters locaux, mais ce n’était pas pour eux, subissant une difficile défaite 5-0 pour propulser les Américains dans les quarts.

Le 10 février, John Isner a battu Roger Federer 4-6, 6-3, 7-6, 6-2 pour pousser les États-Unis 2-0 devant, alors que Mardy Fish l’emportait contre Stan Wawrinka 9-7 dans le set décisif de la premier caoutchouc après quatre heures et 26 minutes.

Le samedi 11 février, Mike Bryan et Mardy Fish ont évincé Federer et Wawrinka 4-6, 6-3, 6-3, 6-3 en deux heures et 47 minutes, assurant une victoire décisive aux États-Unis qui se sont qualifiés pour le quart de finale. finale, envoyant la Suisse dans un autre match de barrage mondial.

L’équipe suisse a pris un excellent départ, assurant une pause précoce et restant en tête jusqu’au dixième match lorsque Roger a tenu à 30 pour un 6-4. Les Américains ont répondu lors du sixième match du deuxième set suite à une double faute de Stan Wawrinka, Mike Bryan se tenant amoureux lors du match neuf avec un vainqueur de service pour égaliser le score global et prendre de l’élan.

Stan a de nouveau été brisé à 3-3 dans le troisième set avant que les Américains ne volent le service de Federer également lors du neuvième match pour éloigner un set du tour suivant lorsque Mike a placé un vainqueur de la volée. Bryan a tiré un coup droit sur le vainqueur de la ligne dans le quatrième match du quatrième set pour voler le service de Stan, décrochant un vainqueur du service à 5-3 pour se déplacer vers le haut et assurer une victoire convaincante pour son pays sur l’égalité à l’extérieur et le moins favori. surface.

“Nous avons en fait assez bien joué, étant donné que c’était un niveau élevé du match des deux côtés, ayant nos chances”, a déclaré Federer. “Peut-être qu’ils étaient juste un peu meilleurs que nous et le résultat le montre. Nous avons eu nos opportunités, nous avons bien joué pendant longtemps, mais ils le méritaient.

Les Américains ont bien joué en simple et en double; nous respectons leurs performances et nous ne sommes pas trop déçus par la perte. ”