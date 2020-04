“Roger Federer était mentalement immature au début de sa carrière”

Patrick Rafter a terminé sa carrière en 2001, quelques années avant l’ère de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. La période de trois ans de 1997 à 1999 a été le point culminant de la carrière de l’Australien, capable de remporter l’US Open à deux reprises, de devenir le numéro 1 mondial et de triompher en double à l’Open d’Australie.

Deux fois vainqueur du Grand Chelem, il ne fait aucun doute que Pete Sampras, qui a remporté 14 tournois majeurs avant de raccrocher sa raquette, a été le joueur le plus remarquable durant leurs beaux jours. “Le joueur le plus dur contre lequel j’ai joué était certainement Pete Sampras – il a fait tout ce que j’ai fait, mais en mieux”, a-t-il déclaré à Eurosport.

“Son record était le meilleur, donc il ne fait aucun doute que Sampras se démarque. J’ai aimé jouer Andre Agassi le plus – je pensais que nous avions une très bonne bataille, j’ai vraiment aimé jouer avec lui ». Interrogé sur le commentaire du bébé pleureur, l’Australien a répondu: «Je ne me souviens pas des mots exacts, mais nous avons eu un rodage à Cincinnati un an – je lui ai probablement dit de grandir.

Il a craqué quand je l’ai battu une fois. Mais c’était dans le passé, les émotions étaient vives et ne le prennent pas personnellement. C’est parfait”. Sur quels joueurs il aurait aimé jouer de l’époque actuelle, il a ajouté: «Personne!

Quelqu’un comme Djokovic rendrait ma vie misérable. Il revient trop bien. Quelqu’un comme Rafa, je pense que je pourrais en avoir deux et deux [6-2, 6-2] à mon apogée, sur le terrain le plus rapide que vous ayez jamais vu. Ce sont deux des meilleurs joueurs que j’ai jamais vus. Roger avait encore trop de respect pour les grands et était mentalement immature, ce qui me convenait. ”