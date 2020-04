«Roger Federer était mon idole du tennis, je l’aimais presque divinement»

En raison d’une blessure qui le dérange depuis la fin de la saison précédente, le numéro un mondial. 8 Matteo Berrettini n’a disputé que deux matches jusqu’à présent en 2020 à l’Open d’Australie. En raison d’une situation actuelle causée par une pandémie de coronavirus, Matteo passe du temps aux États-Unis, travaillant sur des préparations physiques tout en étant isolé à la maison avec sa petite amie Ajla Tomljanovic.

Dans une interview pour le Sky Sport, Berrettini a eu l’occasion de couvrir différents aspects du jeu et de sa vie, en parlant des jours sans tennis et d’autres choses intéressantes qui lui ont été posées. Matteo a répété que Roger Federer était son idole en grandissant, en regardant les Suisses gagner tous ces tournois et produire de l’élégance et du style sur le court.

Pourtant, l’Italien a admis qu’il s’était arrêté avec ça une fois qu’il avait affronté Roger pour la première fois à Wimbledon l’année dernière, en jouant deux matchs contre le champion de la Major 20 fois en 2019 et en apprenant beaucoup des deux malgré la fin du côté perdant.

Le natif de Rome a connu une fantastique année précédente qui l’a propulsé vers les débuts de la finale de l’ATP, faisant des progrès remarquables depuis la fin avril pour mériter le titre de joueur le plus amélioré de l’année de l’ATP. Il a terminé dans le top 10 fin octobre en tant que quatrième joueur italien depuis 1973 malgré la perte de neuf des 15 premiers matchs de l’ATP de 2019, trouvant son A-game au printemps et améliorant son jeu pour devenir même un concurrent majeur.

Avec cinq défaites consécutives de l’ATP, Matteo est allé à Budapest et a surmonté un déficit en finale contre Filip Krajinovic pour lever le deuxième titre de l’ATP qui ne pouvait pas arriver au meilleur moment. Une semaine plus tard, l’Italien accède à une autre finale à Munich, entre dans le top 35 et atteint les 16 derniers à domicile à Rome pour plus de succès sur terre battue.

Passant à l’herbe, Berrettini a participé à son premier tournoi ATP en tant que joueur du top 30 à Stuttgart et a livré un tennis solide pour renverser cinq adversaires et lever la deuxième couronne de la saison, face à deux points de rupture dans toute la semaine pour une course dominante vers le trophée!

Matteo était le demi-finaliste de Halle, atteignant le quatrième tour à Wimbledon avant de ralentir un peu, revenant plus fort à l’US Open et utilisant un tirage favorable pour assurer la première demi-finale majeure, évincé par Rafael Nadal en deux sets.

Après le résultat de la demi-finale à Shanghai, l’Italien était en lice pour la place aux finales de l’ATP, mais ce rêve a presque disparu à Paris après que Jo-Wilfried Tsonga l’ait abattu au deuxième tour, aux prises avec une blessure et devant attendre les résultats de ses adversaires les plus proches pour sécuriser la place de Londres.

Le sort de Matteo était entre les mains de Denis Shapovalov, le Canadien battant Gael Monfils qui a eu l’occasion de s’assurer sa place à l’événement ATP premium devant l’Italien. Comme toujours, Gael a craqué sous la pression et a perdu 6-2, 6-2, propulsant Berrettini vers la finale de l’ATP pour la première fois.

A Londres, Novak Djokovic et Roger Federer se sont révélés trop forts pour Berrettini qui a clôturé l’action avec une victoire sur Dominic Thiem, ajoutant 200 points à son décompte et se dirigeant vers la finale de la Coupe Davis à Madrid où Denis Shapovalov et Taylor Fritz l’ont battu en rencontres rapprochées.

“Mon idole du tennis est Roger Federer, je l’aimais presque divinement”, a déclaré Berrettini. “Il a tout gagné quand j’étais enfant, combiné avec une grande élégance. Quand j’ai commencé à rivaliser avec lui, j’ai arrêté de l’encourager. S’il devait remporter la médaille d’or à Tokyo, ce serait fantastique, ce serait une chose Roger . ”