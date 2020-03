“Roger Federer était mon idole mais depuis que je me suis entraîné avec Rafael Nadal ..”

Jannik Sinner, 18 ans, est le plus jeune joueur du top 100 et l’un des cinq joueurs U18 ayant terminé dans le top 80 de fin d’année depuis 2000, rejoignant Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Denis Shapovalov. Jannik est allé à l’académie de Riccardo Piatti à l’âge de 12 ans, faisant ses débuts professionnels en 2018 et atteignant la première finale Futures cette année-là.

Le jeune a conquis la première couronne Challenger sur le court intérieur rapide de Bergame en février 2019, perdant seulement 14 matchs au cours des trois dernières rencontres et se présentant au monde du tennis! C’était la première couronne Challenger pour la génération 2001 et Jannik ne s’est pas arrêté là, soulevant le trophée à Trento Futures la semaine suivante pour prolonger la séquence de victoires, se reposer et revendiquer un autre titre Futures sur terre battue pour livrer 16 victoires consécutives au 17 ans!

Sinner a décroché sa première victoire ATP à Budapest fin avril en qualificatif et a reçu une wild card lors du Masters 1000 à domicile à Rome, battant Steve Johnson pour devenir le premier joueur de sa génération avec une victoire à ce niveau.

Quelques mois plus tard, Jannik a décroché un autre titre Challenger à Lexington et s’est qualifié pour l’US Open, s’inclinant face à Stan Wawrinka en quatre sets. Jannik a assuré la place dans le top 100 après la demi-finale à Anvers et une victoire à Vienne, gagnant en confiance avant les finales Next Gen à Milan où il a évincé les rivaux les mieux classés et les plus expérimentés pour devenir le troisième champion de cet événement après Hyeon Chung et Stefanos Tsitsipas.

Une semaine plus tard, Sinner a terminé la saison à Ortisei, produisant un autre tour stellaire devant les fans à domicile sur un court intérieur pour célébrer le troisième titre Challenger de la saison et réserver la place dans le top 80. Dans une interview pour Sky Sport, Jannik a partagé ses réflexions sur l’opportunité de s’entraîner avec Roger Federer et Rafael Nadal lors de ses débuts à l’Open d’Australie, décrivant Rafa comme un gars humble mais une machine sur le terrain d’entraînement, apprenant beaucoup du grand Espagnol pendant la session qu’ils ont eue.

“Quand j’étais petit, Roger Federer était mon idole. Mais honnêtement, depuis que je me suis entraîné avec Rafael Nadal à l’Open d’Australie, il m’inspire beaucoup. Il est très humble, tout d’abord, mais Federer l’est aussi, malgré son présence dominante sur le terrain. Lorsque vous jouez avec lui, vous sentez qu’il y a une machine qui ne se trompe jamais. ”