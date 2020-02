Roger Federer étend son record du Grand Chelem à 18 saisons malgré ..

Roger Federer a fait ses débuts en Grand Chelem à Roland Garros 1999, atteignant deux quarts de finale consécutifs à Paris et à Londres deux ans plus tard, étonnant le septuple champion de Wimbledon Pete Sampras au All England Club. Le jeune Suisse n’a remporté que six victoires majeures en 2002 et a rebondi un an plus tard pour remporter la première couronne à Wimbledon, entamant un voyage incroyable sur les plus grands tournois et toujours debout.

Que Wimbledon 2003 a vu Roger dans la première demi-finale majeure, devenant un invité régulier dans les quatre derniers aux événements les plus importants du calendrier et atteignant les 46 demi-finales majeures record jusqu’à présent, avec la dernière venue à venir de jours à Melbourne, à l’âge de 38 ans et cinq mois!

En 18 années consécutives entre 2003-20, Roger a participé à au moins une demi-finale de Major chaque saison, établissant un record incroyable qui battra à l’avenir, même par Rafael Nadal et Novak Djokovic!

Roger est le joueur avec le plus de titres majeurs, de finales et de demi-finales, remportant suffisamment de titres pour devenir l’un des joueurs les plus titrés à trois d’entre eux et complétant sa collection après avoir conquis Roland Garros en 2009 pour un Grand Chelem de carrière.

Au cours de la décennie précédente, Nadal et Djokovic étaient des concurrents plus accomplis aux Majors que Roger qui est toujours devant eux (20), avec Nadal derrière un titre derrière le Suisse (19) et Djokovic qui se tient sur 16, au moins jusqu’à dimanche. Finale de l’Open d’Australie.

Neuf joueurs de l’ère Open ont pu atteindre au moins une demi-finale depuis au moins 11 ans, Ivan Lendl, Jimmy Connors et John McEnroe y ayant réussi en 1991 et 1992, rejoints par Boris Becker en 1996. Pete Sampras et Andre Agassi a également réalisé des courses importantes avant que Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ne prennent les commandes, propulsant les Suisses en haut et laissant Nadal et Djokovic à 13 pour le moment, deux derrière Andre Agassi qui était capable d’apporter des résultats profonds aux Majors. après avoir tourné 30.

Federer a saisi la 18e saison avec au moins une demi-finale majeure déjà à Melbourne, battant Steve Johnson, Filip Krajinovic, John Millman, Marton Fucsovics et Tennys Sandgren, après avoir repoussé sept balles de match. Le quatrième plus vieux demi-finaliste majeur n’a pas pu faire grand-chose dans la bataille pour la place en finale contre Novak Djokovic mais c’est un autre résultat notable pour lui, surtout compte tenu de son âge et de la façon dont il a dû passer pour atteindre les quatre derniers .