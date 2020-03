Roger Federer exhorte les fans à suivre sérieusement les directives COVID-19

La légende du tennis suisse Roger Federer a finalement rompu son silence sur la pandémie de coronavirus, invitant les gens à rester chez eux et à suivre les directives du gouvernement local. L’homme de 38 ans est actuellement chez lui en Suisse alors qu’il a subi une opération au genou en février.

Dans son message, Federer a commenté: “Je reste aussi à la maison et je n’ai serré la main de personne depuis un certain temps maintenant. Évidemment, je me lave les mains très souvent comme nous sommes censés le faire. Je crois que s’entraider est plus important que jamais.

Surtout parce que nous voulons aider la génération plus âgée. Ce sont eux qui courent le plus de risques et nous devons les aider en gardant une distance de deux mètres et en ne se serrant pas la main. Il est vraiment important de prendre ces règles au sérieux.

Très très sérieusement. Finalement, nous pourrions tous être en quarantaine et ne plus pouvoir quitter la maison, alors j’espère vraiment que nous le prendrons tous très au sérieux. “Federer devait revenir pour la saison sur gazon après sa chirurgie au genou, mais il y a des doutes si les tournois sur gazon se dérouleront comme prévu en raison de la pandémie de COVID-19.

En Suisse, le bilan des décès dus à la pandémie a dépassé les 40, avec plus de 4800 personnes testées positives pour le virus et le ministre suisse de la Santé, Alain Berset, a déclaré que les hôpitaux atteignaient les limites de leurs capacités.

Federer n’a pas commenté la décision de la Fédération française de tennis de reporter les dates de l’Open de France à septembre, ce qui se heurte à la Laver Cup, organisée par son entreprise.

OgRoger vient de publier sur Instagram une histoire appelant tout le monde à se protéger et à protéger les autres au milieu de la pandémie de #coronavirus # COVID19 #StaySafeStayHome @rogerfederer pic.twitter.com/mypYWXIAM6 – Scarlett ♡ RF (@Scarlett_Li) 20 mars 2020

