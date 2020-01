Roger Federer explique ce qu’il devait trouver pour battre John Millman

Roger Federer, 20 fois champion de la Major, est resté sur la voie d’un autre titre notable à Melbourne, mais seulement juste, l’emportant sur le héros de la maison John Millman lors du bris d’égalité décisif après quatre heures et trois minutes.

Le maestro suisse a exigé toutes les connaissances et l’expérience pour battre l’Australien qui a joué à 120% pour rester en contact tout le temps, menant 8-4 dans le match décisif pour le bris d’égalité et juste faire pour franchir cette dernière étape et étourdir Federer comme il a fait à l’US Open 2018.

Faisant trop d’erreurs directes, Roger n’a pas pu passer à la vitesse supérieure et faire le pas décisif vers la victoire, devant creuser profondément dans les dernières minutes pour repousser la charge de John et franchir la ligne d’arrivée en premier.

Aux prises avec ses coups de fond, Federer a dû se concentrer sur son service, essayant de trouver la solution au retour et de créer plus d’occasions qui auraient pu rendre sa journée au bureau plus détendue. En outre, Federer a félicité la foule qui a applaudi les deux joueurs, les remerciant tous car il savait qu’il y avait un joueur à domicile de l’autre côté du filet, qui méritait également de marquer une victoire après un esprit de combat si formidable.

“J’ai dû trouver le moyen de lui causer des ennuis sur son service; il n’est pas connu pour être le meilleur serveur; il a un bon service mais ce n’est pas comme avec les grands gars. Il faisait un si bon travail de ne pas faire beaucoup d’erreurs pendant que je luttais avec des tirs croisés des deux ailes.

Pour moi, il s’agissait de tenir mon propre service, de me donner du temps et des chances de savoir quoi faire au retour. C’était grand de gagner ce deuxième set et de prendre les devants dans le troisième; Je ne me suis jamais vraiment senti à l’aise et John a fait de son mieux pour me garder sur mon pied arrière, ne me permettant pas d’intervenir jusqu’à ce dernier coup quand il a choisi le mauvais côté.

John m’a vraiment rendu la tâche difficile ce soir. C’était agréable de voir la foule divisée; John mérite tout le soutien après un tel retour des blessures et les fans m’ont donné plus que ce qu’ils avaient à faire. J’apprécie ceux qui sont venus pour la première fois et ceux qui sont toujours avec moi, et c’était bien qu’ils applaudissaient également John. ”