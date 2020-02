Roger Federer fait l’éloge de Lloyd Harris après le choc de Rafael Nadal

Vendredi 7 février, Roger Federer et Rafael Nadal ont établi le nouveau record du monde de participation à un match de tennis, en compétition au Cap devant près de 52 000 personnes. Le match en Afrique 6 a rassemblé Bill Gates et Trevor Noah qui étaient là pour jouer le match de double avec deux légendes, divertissant la foule du stade du Cap.

En outre, Federer et Nadal ont collecté environ 3,5 millions de dollars pour la Fondation Roger Federer, aidant les enfants défavorisés en Afrique et leur offrant un avenir meilleur et plus sûr. Le natif du Cap et le jeune joueur sud-africain le plus prometteur Lloyd Harris était également là, frappant le terrain d’entraînement avec Roger Federer et ayant la chance de regarder deux des plus grands joueurs de tous les temps en action que Federer a remporté en trois sets.

Le joueur de 22 ans a atteint la première finale de l’ATP à Adélaïde en tant que qualificatif et Federer a été impressionné par le jeu de Lloyd jusqu’à présent, suite à ses résultats et félicitant le jeune qui a remporté le premier set contre lui à Wimbledon l’année dernière.

“C’était très gentil que Lloyd soit sorti, c’est un héros local ici au Cap. J’adore toujours qu’il revienne et s’entraîne ici. Il n’a pas encore quitté cet endroit, car il est loin de tous les autres tournois .. ce n’est pas facile “, a déclaré Federer.

“Numéro un, je pense que c’est un gars formidable, c’est toujours la clé. Il a un grand caractère, une belle famille aussi. Nous avons eu un bon coup hier; je pense que beaucoup de son jeu, pour être honnête, j’en ai eu un dur contre lui à Wimbledon l’année dernière.

Il a commencé la nouvelle saison très fort, rendant la finale à Adélaïde hors des qualifications. Il y a beaucoup à attendre de Lloyd et je pense que c’est un excellent joueur pour vous, ici en Afrique du Sud. ”