Roger Federer fait l’éloge de Tennys Sandgren avant le choc de l’Open d’Australie

Roger Federer, troisième tête de série, insiste sur le fait qu’il ne tiendra pas pour acquis Tennys Sandgren, numéro 100 mondial, lors de leur rencontre en quart de finale de l’Open d’Australie. Federer, six fois champion de l’Open d’Australie, est venu d’un set down dans son match de huitièmes de finale contre Marton Fucsovics alors qu’il battait le Hongrois 4-6 6-1 6-2 6-2.

“Je me demande pourquoi il (Sandgren) n’est pas classé plus haut, pour être honnête. Chaque fois que je le vois jouer, j’ai l’impression qu’il joue très bien. Il a beaucoup de choses dans son jeu qui méritent d’être plus élevées (classées). Je ne sais pas s’il a été blessé ou non au cours de la dernière saison, donc je ne l’ai pas suivi de si près “, a déclaré Federer aux journalistes après avoir battu Fucsovics.

L’ancien numéro 41 mondial Sandgren a surpris la tête de série no 12 Fabio Fognini 7-6 (5) 7-5 6-7 (2) 6-4 pour organiser sa toute première rencontre contre Federer. “J’attends ce match avec impatience car je l’ai vu jouer beaucoup mais je ne l’ai jamais joué”, a ajouté Federer. “C’était impressionnant de voir comment il concourait (contre Fognini) et j’attends avec impatience une épreuve difficile.”