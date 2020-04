Roger Federer fait ses débuts en Coupe Davis à 17 ans

À la fin de 1998, Roger Federer était parmi les jeunes les plus prometteurs au monde, remportant le titre de Wimbledon en juillet et terminant la saison en tant que junior le mieux classé. De plus, le Suisse a obtenu des résultats professionnels fiables qui l’ont propulsé dans le top 300 de la liste ATP, fixant des objectifs encore plus élevés pour 1999 à l’âge de 17 ans.

Le jeune a ouvert la saison avec quatre épreuves en salle qui correspondaient parfaitement à son style de jeu agressif, atteignant la demi-finale au Heilbronn Challenger et le quart de finale des tournois ATP à Marseille et Rotterdam pour entrer dans le top 130 avant les Masters de Miami.

Son passage dans le classement n’aurait pas pu passer tranquillement et Roger a reçu une invitation du capitaine de la Coupe Davis suisse Claudio Mezzadri (il a remplacé Stéphane Oberer en février) pour rejoindre l’équipe pour le choc du premier tour du Groupe mondial contre l’Italie à domicile à Neuchâtel. .

Roger, le premier des 70 caoutchoucs de la Coupe Davis, s’est opposé au numéro mondial. 48 Davide Sanguinetti le 2 avril, avec un adolescent marquant un triomphe 6-4, 6-7 (3), 6-3, 6-4 pour faire avancer la Suisse 2-0 devant Marc Rosset délivrant le premier point.

Tout le monde a été impressionné par la performance de Roger, contrôlant le rythme dans les sets qu’il a gagnés et ne montrant aucun signe de nerfs en dehors de ce bris d’égalité du deuxième set lorsqu’il n’a pas pu atteindre le niveau de Sanguinetti. Deux jours plus tard, Federer a perdu dans un caoutchouc mort contre Gianluca Pozzi en deux sets et ce n’était que le début de son incroyable voyage en Coupe Davis, remportant 52 matchs au total et remportant le titre pour son pays en 2014 avec Stan Wawrinka.

Roger était là pour défendre les couleurs de la Suisse pendant 15 ans, souvent en play-off de groupe mondial, recevant le Prix d’engagement de la Coupe Davis pour son travail acharné et son dévouement dans la compétition par équipes la plus prestigieuse du monde du tennis.

Roger a remporté 40 des 48 titres de la Coupe Davis en simple, y compris des combats mémorables contre Christophe Van Garsse, Vladimir Voltchkov et Lleyton Hewitt qui ont tous atteint le cinquième set et quelques performances dominantes contre divers rivaux, motivés à donner le meilleur de lui-même tout en défendant les couleurs nationales. .