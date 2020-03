Roger Federer fait tomber Alexandr Dolgopolov en 62 minutes

Luttant pour retrouver la forme en 2013, Roger Federer n’a remporté qu’un seul titre et subi 17 défaites, abandonnant le top 5 pour la première fois depuis février 2003! Les choses se sont un peu améliorées pour le Suisse début 2014, atteignant la demi-finale de l’Open d’Australie et remportant le titre à Dubaï pour gagner en confiance avant le premier Masters 1000 de la saison à Indian Wells.

En dominant contre Dmitry Tursunov au troisième tour, Roger a battu Tommy Haas et Kevin Anderson pour se retrouver en demi-finale où il a affronté Alexandr Dolgopolov. N ° mondial 31 a surpris Rafael Nadal au début de la compétition, éliminant Fabio Fognini et Milos Raonic dans les rencontres à venir pour s’assurer la place dans la première demi-finale du Masters 1000, jouant à un haut niveau contre le Canadien et espérant plus de la même chose contre un ancien champion.

Néanmoins, Federer avait d’autres plans, remportant une victoire de 6-3, 6-1 en 62 minutes pour participer au cinquième match de titre d’Indian Wells contre Novak Djokovic, son premier au Masters 1000 depuis Rome au printemps dernier. C’était leur deuxième affrontement et Roger a pris d’assaut son adversaire du début à la fin, perdant dix points derrière le tir initial et volant la moitié des points de retour pour saisir quatre pauses de neuf occasions qui l’ont ramené chez lui en un peu plus d’une heure.

L’Ukrainien a servi à 39% et c’était le ticket pour l’autodestruction, frappant 12 gagnants et 25 erreurs non forcées, avec Federer apprivoisant ses tirs plus efficacement pour marquer le même nombre de gagnants et d’erreurs non forcées, provoquant 25 erreurs forcées de l’autre côté du filet, ce qui lui a aussi beaucoup aidé.

Federer a tenu à 15 dans le premier match et a répété cela dans le troisième match avec un vainqueur de service, atteignant deux points au retour au quatrième match avant qu’Alexandr n’atteigne le score à 2-2 avec un service en plein essor. Le Suisse a décroché trois vainqueurs lors du cinquième match et a tenu après quelques ennuis la prochaine fois, restant devant et assurant une pause lors du prochain match suite à un coup droit lâche de Dolgopolov.

Servant pour le set à 5-3, Roger a décroché quatre services non retournés pour conclure l’ouvreur en une demi-heure, renvoyant un vainqueur au début du deuxième set pour briser à 15 et se rapprocher encore plus de la ligne d’arrivée, en prenant 16 des 22 derniers points.

Le triple vainqueur s’est tenu amoureux lors du deuxième match, prolongeant l’avantage avec un autre service puissant deux matchs plus tard et progressant de 4-1 après un cinquième match marathon pour poursuivre sa marche vers la victoire. Dolgopolov a pulvérisé une autre erreur de coup droit dans le sixième match et a subi une pause amoureuse quelques minutes plus tard pour propulser Federer dans le match pour le titre, incapable de prolonger sa séquence et de mieux performer contre le favori de la foule qui était prêt à défier Novak Djokovic dans la bataille pour le trophée.