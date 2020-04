Roger Federer fait tomber David Ferrer en une heure

Après deux saisons dominantes en 2004 et 2005, Roger Federer a connu une saison encore meilleure en 2006, remportant 12 titres au total et dominant sur des terrains durs du début à la fin. En route pour Miami en tant que champion en titre, Roger a continué là où il était parti à Doha, Open d’Australie et Indian Wells, battant Arnaud Clement, Tommy Haas, Dmitry Tursunov et James Blake pour atteindre la demi-finale avec David Ferrer, David Nalbandian et Ivan Ljubicic. .

Dans la quête de la troisième finale de l’Open de Miami, Roger a pris d’assaut David Ferrer 6-1, 6-4 en une heure précise, battant l’Espagnol pour la troisième fois en autant de rencontres pour avancer dans le match pour le titre. Federer a perdu 15 points en neuf matchs de service, repoussant deux occasions de pause sur trois et prenant près de la moitié des points de retour pour assurer quatre pauses sur cinq occasions, contrôlant le rythme avec 25 gagnants et 15 erreurs directes.

Comme le résultat le suggère, le Suisse avait l’avantage dans les rallyes les plus courts et les plus longs, déplaçant le rival au-dessus de la ligne de base et gardant les points sur sa raquette pour remporter une autre victoire décisive dans sa meilleure saison de sa carrière après un lent démarrage de la deuxième set.

Federer a tenu à 15 dans le premier match avec un coup droit sur le vainqueur de la ligne, volant le service de Ferrer dans le prochain match et clôturant le troisième avec un vainqueur au filet pour courir dans un avantage de 3-0. Tirant de tous les cylindres, Roger a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour une autre pause dans le quatrième match et a tenu à se déplacer 5-0 devant en un rien de temps, forçant David à servir pour rester dans le set.

L’Espagnol a tenu à éviter un bagel avant que Federer ne place un drop parfait au septième match pour une autre prise confortable et un 6-1. Le seul match de retour notable de Ferrer est venu à 1-0 dans le deuxième set, tirant un coup droit sur le vainqueur de la ligne pour convertir la troisième chance de pause et ouvrir son seul avantage du match.

Après beaucoup de problèmes, David a clôturé le troisième match pour passer à 3-0, forçant Federer à augmenter un peu son niveau dans les matchs restants s’il voulait assurer la victoire en deux sets. Roger a retiré la pause dans le match cinq après un revers en bas de la ligne, gagnant à 15 avec un vainqueur du coup droit dans le prochain match pour égaliser le score à 3-3 et sans jamais regarder en arrière à partir de ce point.

Ferrer a perdu le service pour la deuxième fois consécutive lors du septième match suite à une double faute, envoyant Roger devant et permettant au Suisse de sceller l’affaire avec une prise en main amoureuse grâce au vainqueur du service à 5-4 qui l’a poussé en finale contre Ivan Ljubicic.