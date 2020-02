Roger Federer fait un commentaire hilarant sur les raquettes fracassantes de «bon ami» Marat Safin

Dans une interview à Eurosport intitulée «Mon Grand Chelem Voyage», Roger Federer a été montré des vidéos de certains de ses «souvenirs de l’Open d’Australie» et a été invité à décrire chacun d’eux.

Après avoir vu quelques points de sa défaite de troisième ronde en 2000 contre Arnaud Clement, le champion du 20-Grand Chelem a vu la cérémonie de remise des prix 2004: «C’est donc ma première victoire ici à l’Open d’Australie en 2004.

De plus, quelques jours plus tôt, j’ai pu décrocher le numéro un mondial pour la toute première fois de ma carrière après avoir battu [Juan Carlos] Ferrero en demi-finale », a rappelé Federer, qui avait battu Marat Safin en finale cette année-là.

Tout en regardant quelques temps forts de son match contre Safin, le joueur de 38 ans a déclaré: «Il s’agissait de Marat Safin en finale. Un bon ami à moi à l’époque, et encore aujourd’hui. Nous jouions aussi en double ensemble, peut-être même cette année-là à Gstaad, en Suisse.

Il a également eu un grand tournoi là-bas, et j’ai vraiment eu un… ouais, moi aussi, j’ai très bien joué. Je me souviens qu’il avait aussi cassé des raquettes … vous savez, c’était tout ce dont nous avions besoin dans le match! Ce n’était tout simplement pas le drame que nous avions l’année suivante, quand il m’a battu 9-7 en cinquième, alors il m’a bien récupéré l’année suivante! » Le natif de Bâle, qui a atteint les demi-finales de l’Open d’Australie cette année, a récemment subi une chirurgie arthroscopique pour une blessure au genou droit et a été contraint de se retirer de Dubaï, d’Indian Wells, de Miami et de l’Open de France. Il a annoncé qu’il devrait revenir pour la saison des herbes.