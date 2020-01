Roger Federer: “Il m’a fallu beaucoup de temps pour découvrir comment le jouer”

Il respira de soulagement Roger Federer au moment où sa victoire est attestée John Millman en cinq sets et dans le supertiebreak de la cinquième manche. Le Suisse a fait remarquer aux microphones d’Eurosport que le jeu australien le dérange surtout.

“Un peu de tout”, répond Federer lorsque Corretja demande si, dans le match d’aujourd’hui, on tire de l’expérience, de la patience ou s’accroche à la piste. “L’expérience vous aide à garder votre calme lorsque vous perdez le premier et le quatrième set ou lorsque vous tombez en panne dans le cinquième et l’expérience vous dit qu’il y en a encore beaucoup. Mais après tout, tout réside dans la tactique. Cela m’a pris beaucoup, tout le match , découvrez comment le soustraire, comment jouer par le bas ou comment approcher le filet et les conditions de jeu étaient très lentes lorsque la balle gonflait, j’ai essayé le spin ou la tranche et rien n’a vraiment fonctionné, essayez et essayez d’avoir un peu la chance au final aussi, car tout était très égal. Mon premier supertiebreak ici, dans ma 100e victoire, est une belle histoire et très spéciale. “

Déjà lors d’une conférence de presse, il a été interrogé sur ce dernier bris d’égalité. “C’était très difficile parce que je n’avais vraiment pas l’impression de jouer mal ou de prendre de mauvaises décisions. Il m’a puni encore et encore, j’ai tout fait correctement et j’ai gardé mes distances. Garder mon service quand je descendais était la clé. Je suis heureux que les points crucial avec 8-7, 8-8 et 8-9 tombera de mon côté. L’ensemble du match a été très dur. “

En savoir plus sur ce supertiebreak. “Nous n’avons pas l’habitude d’aller derrière avec une telle marge, si grande. J’ai joué une paire dans la Laver Cup et vous sentez que même s’il n’y a pas de point de match, vous êtes toujours là. La corde devient très mince et vous savez que prendre beaucoup de risques pourrait a coûté le jeu. C’est quelque chose qui m’est arrivé aussi. Je suis très heureux d’avoir changé le tableau de bord. “

48 erreurs uniquement de droite. “Je ne suis pas contre les statistiques mais dans un match de quatre heures il faut faire des erreurs. Il faut aussi définir ce qu’est une erreur non forcée. Quand est-ce qu’un ballon arrive à 120 ou 135 km / h? Il a mis beaucoup de pression sur moi et Je ne fais pas partie de ceux qui se penchent en arrière et se défendent encore et encore. J’essaie de jouer et donc j’échoue. Après avoir vu tant d’échanges montre que le jeu est très lent cette année. Je ne pouvais que décoller et voler, quoi? 5 ou 10 fois? C’est fou. “

Que pensez-vous du supertiebreak dans le cinquième set en Australie, si vous préférez un 12-12 comme à Wimbledon. “Je m’en fous, la vérité. La chose est de bien connaître les règles. J’ai demandé à l’arbitre si c’était au 10ème point. Il y avait des gens des tribunes qui criaient quand il a gagné le septième, pensant qu’il avait gagné. Je suis amoureux de l’histoire et j’aime quand ça va à l’infini mais nous avons aussi ce qui s’est passé avec Mahut et Isner qu’après cela, vous ne pouvez plus rien faire. “

Qu’est-ce que Millman a qui le complique tellement. “Il est très dur sur la ligne de fond. Il a beaucoup de vitesse à l’arrière et à droite. La façon dont il frappe me rend peu sûr de la façon dont je devrais frapper. Quand je reçois sa balle, il le fait Il est difficile pour moi de trouver un angle et il couvre également très bien la piste. Le plus gros problème pour moi était le reste. Ce n’était pas que je soustrayais mal, mais que je ne pouvais pas entrer dans des rallyes neutres et trouver un moyen de le débloquer. c’est pourquoi je lui ai dit que j’avais beaucoup de respect pour ce que j’avais fait et que c’était dommage que j’aie perdu. “

Je me souviens de ce soir. “Une nuit comme ça a tout. Dans un instant, vous passez de vous voir dans le supertiebreak et de vous demander pourquoi je ne pouvais pas fermer le jeu avant. Soudain, tout change et en deux minutes vous avez gagné. Je continue à jouer pour gagner plus de titres et combien plus de jeux sont possibles mais aussi pour jouer des duels épiques comme celui-ci. “

