Roger Federer: “J’avais l’air chétif”

Plus de 52 000 spectateurs, la plus grande foule jamais enregistrée pour un match de tennis, ont assisté à l’exposition caritative “Match for Africa” ​​au Cap entre Rafael Nadal et Roger Federer. L’événement a d’abord impliqué un doublé, Federer avec Bill Gates et Nadal avec Trevor Noah, puis le “Fedal”, anticipé par l’entrée en cour du capitaine de l’équipe nationale sud-africaine de rugby Siya Kolisi qui a donné un maillot au champion de Suisse, évidemment avec le numéro 8.

Federer a gagné 6-4 3-6 6-3 malgré avoir marqué cinq points de moins. S’adressant à L’illustré, le 20 fois champion du Grand Chelem a révélé ce que les gens devraient savoir sur l’Afrique du Sud en termes de sport: «Rugby, bien sûr!

Le cricket aussi, franchement, mais le rugby m’inspire davantage. J’ai été très heureux, lors de cet événement, de rencontrer Siya Kolisi, le capitaine de l’équipe nationale Springboks (équipe nationale de rugby). Je connais également, à travers les World Sports Awards, certains membres de l’équipe championne du monde en 2007: Bryan Habana et Percy Montgomery.

Ainsi que la légende du rugby osseux Randt. Je suis très impressionné par leur condition physique. Pendant le match en Afrique, nous avons pris un selfie, Rafa Nadal, Siya Kolisi et moi. En comparaison, j’avais l’air chétif ». En raison de la chirurgie du genou, Federer perdra 3180 points sur les 7130 qu’il a actuellement, reviendra avec 3950 points et devrait se situer entre la 7e et la 9e place du classement ATP.

En 2019, à Halle, c’était le dixième triomphe et aux Championnats le titre numéro 9 s’est dématérialisé sur les deux balles de match non exploitées contre Djokovic, après un énorme parcours qui a abouti à un succès sur Rafa Nadal en demi-finale.